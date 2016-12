Chyběla jen desítka a nátělník. Zeman měl při vánočním poselství přirozenost přežraného medvěda

Pro pány je návodů méně. Ale ne že by to bylo méně složité. Vzpřímený trup je shodný

s dámami. Nohy nemusí „lícovat“. A v zásadě je dobré naučit se je bonvivánsky nepřehazovat jednu přes druhou. V Evropě či Americe je to jedno. Ale třeba při jednáních v islámském světě je to průšvih. Ukazovat protisedícím podrážky je považováno za extrémní hrubost a neúctu. Výsledek by měl pak hlavně působit přirozeně.

Jediné z výše uvedených pravidel, které dodržel Miloš Zeman při svém svatoštěpánském obsahově prázdném projevu, je „přirozenost“. Ovšem byla to přirozenost přežraného medvěda. V křesle před stromečkem v barvách trikolory seděl nejvyšší představitel státu ve stylu fanouška fotbalové reprezentace. K dokonalosti chyběl jen dírkovaný nátělník, otevřená desítka a pytlík chipsů.

Proč nikdo nezasáhl?

Otázkou je, co se stalo, že nikdo nezasáhl a nechal prezidenta naplnit skutkovou podstatu trestného činu hanobení hlavy státu z naštěstí snad již odpískaného zákona.

V minulých ročnících „svatoštěpánského nic“, jak otituloval Zemanovy promluvy nejmenovaný šéfredaktor tohoto listu, totiž prezident nikdy nepůsobil buransky.

A propriety byly stejné. Stromek, věnec, křesílko, stoleček a Zeman.

Riziko přímého záběru na nájemce Hradu bylo vždy eliminováno tím, že stoleček jej částečně kryl.





Ve všech třech předešlých případech. Dle bontonu nejlépe Zeman seděl hned v prvním případě (2013), kdy i kamera v jednu chvíli „švenkla“ za stůl. Zeman seděl s nohama mírně od sebe, ale vzpřímeně. Další dva případy zase působily uvolněněji i díky tomu, že si (v našem geoprostoru přípustně) přehodil nohu přes nohu. Tentokrát seděl vedle stolku, kolena široce od sebe a trochu zhroucený do boku křesílka. Naklánění

na pravobok navíc absolutně zničilo linii saka a kravaty, takže prezident působil ještě více nakřivo.

Poučení do budoucna

To si toho nikdo nevšiml při zkoušce, než ještě běžely kamery naostro? Nezbývá než doufat, že to bylo pochybení způsobené „otřesem“ po odchodu nepostradatelného protokoláře „Jindříška“ Forejta a napříště se hradní ansámbl vzpamatuje. Mít lidového prezidenta je totiž jedna věc, ale toto je extrémně neestetický zážitek, který by národ mohl stmelit jedině do hromadného škodolibého posměchu.

Princ Philip pod kiltem spodní prádlo nenosí

Na jedné z oficiálních příležitostí jako pravověrný skotský vévoda měl princ Philip, manžel britské královny, tradiční kilt. A jak se ukázalo (právě kvůli špatnému „posedu“) tak zcela tradičně „naostro“. Vzhledem k tomu, jak se usadil prezident, nezbývá než si blahopřát, že v české kotlině muži sukně nenosí.