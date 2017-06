Historie není černobílá, mají ukázat nové učebnice dějepisu

„Publikace, které byly dosud na trhu, nejsou nijak zvlášť didakticky podnětné, ani nereflektují nejnovější poznatky. Na dějiny se navíc dívají obvykle z pohledu vítězů. My chceme studenty vybídnout také k přemýšlení o možnostech různých alternativ a o tom, co by se mohlo stát, kdyby věci dopadly jinak,“ řekl historik Lukáš Fasora, který za univerzitu garantoval spolupráci s nakladatelstvím Didaktis.



Výsledkem spolupráce je nová učebnicová řada Dějepis pro střední školy. První dva díly se věnují nejnovějším dějinám a už se prodávají.



„K tvorbě nové dějepisné řady nás vedlo i přesvědčení, že středoškolské učebnice předkládají příliš uzavřené obrazy minulosti, interpretace, o nichž se dále nediskutuje. Současně jsme postrádali celou řadu témat, která již dlouhou dobu patří k základním předmětům zájmu historické vědy,“ uvedl odpovědný redaktor nakladatelství Jan Dvořák.

Nové učebnice prezentují informace v souvislostech a nelpí tolik na datech, i když je také obsahují. Smyslem nemá být to, aby se dějepis redukoval jen na biflování sledu historických událostí s patřičnými letopočty. Základ vždy tvoří nejpodstatnější informace a v postranních boxech najdou čtenáři rozšíření, další kontext nebo kulturní zajímavosti, na které ve školních hodinách jinak není tolik času.

První díl řady nazvaný Moderní dějiny reaguje na nedostatek učebnic věnujících se událostem 20. a 21. století - pokrývá období 1914 až 2010. Měl by tedy pomoct učitelům, kteří se ostýchají moderním dějinám více věnovat. Druhý díl s názvem Dějiny 19. století se věnuje období od druhé poloviny 18. století do roku 1914. Poslední díl Starší dějiny vyjde na podzim.