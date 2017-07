Hit 90. let se vrací. Ledvinky mají úspěch, prodávají se jako luxusní zboží

Ledvinky se v různých formách na módních přehlídkách či u některých celebrit objevují už několik let, velkou oblibu u zákazníků ale v Mekce módy zaznamenávají zhruba rok. Nosí je především pařížští studenti. „Je to překvapení letošního léta,“ píše Le Figaro.



Pařížská mládež si potrpí hlavně na značkové modely, k vidění jsou ledvinky značek Gucci, Burberry, Lacoste, Armani či Calvin Klein. Mladé milovníky znovuobjevených kapes na pásku neodradí ani vyšší cena, která se pohybuje od 50 eur (1300 Kč), ale může se vyšplhat až na desetinásobek, například u značky Burberry.

„Tuto sezonu se prodej zvýšil doslova raketově,“ potvrdil prodavač v pařížské nákupní galerii Lafayette. Nejčastějšími zákazníky jsou mladí lidé od 16 do zhruba 30 let. Podle některých prodejců je za vzrůstající popularitou ledvinek především jejich praktičnost. Ve stejném duchu se totiž vracejí do módy i pánské příruční kabelky.

Kreativní ředitel pařížské agentury Nelly Rodi Laurent Le Mouël se domnívá, že návrat módních trendů 90. let je součástí přirozeného koloběhu. Každých 25 let - s každou novou generací - se móda vrací. „Mladí chtějí být rebely, šokovat, jít proti názorům rodičů. Devadesátá léta je přitahují popovým vzezřením, je to návrat k módě ulice,“ uvedl Le Mouël, který si dobře pamatuje toto období takzvané antimódy, kdy se kromě ledvinek nosily například i „kecky“ a obrovské kalhoty s náprsenkou, takzvané lacláče.