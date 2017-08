Hit zábavních parků, koupališť i stadionů. Jak vznikl párek v rohlíku?

Na to, že v té či oné formě párky existují zhruba od roku 1500 před naším letopočtem a podle některých zdrojů se o nich zmiňuje i Homérova Odyssea, naučilo se je lidstvo vkládat do rohlíků či baget teprve nedávno.

První párky si Babyloňané připravovali z mletého masa, jež vměstnali do zvířecích střívek a opékali nad ohněm. o zrod moderního párku se přou dvě evropská města. Podle některých pramenů byl poprvé připraven ve Frankfurtu nad Rýnem už roku 1484, podle jiných o něco později ve vídni. A ještě další tvrdí, bez udání místa vzniku, že až v 17. století.



Buď jak buď, nejpravděpodobnější je, že dnešní podobu párek dostal skutečně ve Frankfurtu v roce 1852. Do města jej přivezl řezník Johann Georg Hehner, který původně pocházel z bavorského Coburgu. Jeho kořeněný uzený párek dostal jméno frankfurter a stal se jedním ze symbolů německé či středoevropské kuchyně. Podle dalších zdrojů jej naopak přivezl do vídně, odkud se šířil dál.

Původně bylo zvykem pojídat párky s chlebem. Odkdy se místo chleba začalo podávat bílé pečivo, natož kdy se párek začal do pečiva přímo vkládat, není zcela jasné. v Německu není taková forma servírování zdokumentována. o párku s pečivem se zmiňují až zdroje ze Spojených států, kam párky přivezli němečtí přistěhovalci. Prvním byl Charles Feltman, jenž začal párky s bílým pečivem prodávat v New Yorku roku 1871. Záhy se z nich stal hit zábavních parků a stadionů.

O pár desítek let později, roku 1904, další Němec, anton Feuchtwanger, párky napěchoval přímo do rozříznutého pečiva. Nejdříve totiž zákazníkům půjčoval k párkům bílé rukavičky, aby se neumastili a horké párky je nepálily do prstů, ale protože je nevraceli, nechal si u svého švagra-pekaře upéct bagetky dost dlouhé na to, aby do nich mohl párky vložit. Podle historiků jde však nejspíš o smyšlené historky a párek v rohlíku byl vynalezen někdy krátce po polovině 19. století v Německu.

A kde se vzal typický párek v rohlíku, jak jej známe u nás? Bylo to údajně roku 1972 v Českých Budějovicích a přišel s ním tamní řezník Václav Masopust, který to měl zase odkoukat na dovolené ve Španělsku.