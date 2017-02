Hotely zaměstnávají architekty aury, vazače motýlků i dudáky

Například vazač motýlků v hotelu Ritz-Carlton Bulkhead v americké Atlantě proslul svou šikovností, takže díky němu hosté, kteří se chystají na svatbu nebo jinou významnou událost, vypadají jako dokonalí gentlemani.



Takový „pozorovatel polární záře“ může znít legračně, ale je to někdo, kdo je na Islandu vzhůru celou noc, aby vzbudil hosty v případě, že tento světelný úkaz bude stát za to. A samozřejmě lze pozdvihnout obočí nad tabákovým expertem ve washingtonském hotelu Four Seasons. Tento člověk ale musel složit řádné kvalifikační zkoušky, aby mohl dohlížet na místní opečovávaný doutníkový klub.

Specialitou portýra Andyho Frasera ze skotského hotelu Balmoral je zase pomáhat hostům vystopovat jejich skotské předky a konkrétní rodinný tartan - kostkovanou látku, která se liší podle předků, lokality nebo klanu. Pokud mu hosté pošlou předem svůj rodokmen, vrhne se na místní matriky a osloví experty. Jakmile se host objeví, už bude vědět, který tartan ze skotského národního rejstříku je ten jeho. A Fraser mu také ukáže podniky, kde mu ušijí kilt v rodinných barvách.

Ti, kdo nechtějí být součástí reálného světa, se v hotelu Sanderling Resort v americkém státě Severní Karolína mohou svěřit do rukou instruktorů, kteří je za 49 dolarů (asi 1250 Kč) za hodinu naučí, jak vklouznout a zase se vysoukat z rybího ocasu šitého na míru a jak se s ním ve vodě graciézně pohybovat.

Šabatový technik

Ortodoxním Židům, kteří v pátek po západu slunce přestávají používat elektřinu, je v jeruzalémském King David Hotel k ruce speciální šabatový technik. Elektronické karty pro otevírání pokoje jim vymění za obyčejné klíče a k tomu obsluhuje výtah, který zastavuje v každém patře tak, aby hosté nemuseli mačkat tlačítka.



Sto čtyřicet dva let starý ženevský hotel Le Richemond zase najal místního dodavatele lanýžů Clémenta Jacquemiera, aby bral hosty na procházky se svým psem speciálně vycvičeným pro vyčmuchávání této delikatesy. Nalezené houby jim pak uvaří kuchař v hotelové restauraci Le Jardin, podotýká agentura Bloomberg.

Na psy myslí v hotelu Belmond Splendido v italském městě Portofino. Zvířata si v tomto nádherně situovaném zařízení mohou dopřát masáž a pozorovat při tom třeba dění na riviéře. A masérka samozřejmě používá švédské masážní techniky „pro zahřátí a hnětení psí svaloviny“.

Dudák a leštění mramoru

Kevin Berry už 16 let v historickém londýnském hotelu Dorchester udržuje všechen starožitný nábytek a není jediný, kdo má takové zaměstnání. V londýnském luxusním hotelu Café Royal funguje dvoučlenný tým ve složení strýc-synovec, který se věnuje leštění mnoha tamních mramorových zdí a údržbě nábytku.



Ačkoli se nenachází ve Skotsku, má kalifornský hotel Ritz-Carlton vlastního dudáka. Ten dudá 52 týdnů v roce většinu dnů v týdnu hodinu a půl před západem slunce. Dudat začíná u první jamky golfového hřiště a pak obchází letovisko. Důvod je ten, že rekreační oblast údajně připomíná skotské útesy.