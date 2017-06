Indické aerolinie daly novorozenci dárek, který jeho rodiče jen těžko trumfnou

Let, směřující do indického města Kóčin, byl podle CNN přesměrován do Bombaje. Tam byla matka s dítětem převezena do místní nemocnice a nyní se jí podle mluvčí letecké společnosti daří dobře.



Členové posádky pomohli přivést dítě na svět společně se záchranářem, který byl jedním z pasažérů. „Jet Airways oceňuje posádku za jejich rychlou odezvu. Ukázala úspěšné převedení tréninku do život zachraňující akce,“ uvedla mluvčí.



Aerolinie novorozencovu národnost nezveřejnila. Chlapec však bude mít spoustu možností k cestování v Indii i zahraničí. Přepravce je jedním z největších v zemi, lítá do pětašedesáti domácích a zahraničních destinací.



Porody na palubě letícího letadla nejsou novinkou. Jejich výsledkem je zvláštní věta v pasech takto narozených lidí: „Držitel narozen v letadle.“



Jet Airways se tak připojila k asi půl tuctu leteckých linek, které toto privilegium v minulosti darovaly. Mezi nimi jsou například Thai Airways a AirAsia. I přes to, že si to mnoho lidí myslí, však narození na palubě negarantuje doživotní lístek zdarma.



Jedno dítě získalo cestování zdarma od společnosti Virgin Atlantic až do jeho jednadvacátého roku, zatímco filipínská aerolinie Cebu Pacific darovala novorozené holčičce milion leteckých mil, které může dle svého uvážení použít.