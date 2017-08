Infografika ukazuje nebývalé globální oteplování naší planety za posledních sto let

WASHINGTON Země se otepluje bezprecedentní rychlostí a pravděpodobně překoná jakékoli přirozené změny teplot, jaké byly zaznamenány během holocénu, neboli nejmladšího geologického období, které začalo koncem poslední doby ledové a ve které žijeme v současnosti.

Za posledních 10 tisíc let se průměrná celosvětová teplota měnila o 1 až dva stupně Celsia. Od roku 1940 se země oteplila o 0,8 až 14,5 stupně. Nové studie naznačují, že během příštích sto let se planeta oteplí o dva stupně, a to i kdybychom snížili emise oxidu uhličitého a již nyní bychom přijali politiku šetrnější vůči klimatu.



Přírodní záznamy, kterými jsou ledová jádra, letokruhy stromů, vrstvy sedimentu nebo růstové linie organismů, vykazují náhlý vrchol teplot v porovnání s geologickou minulostí planety. Přístrojová měření pokrývají období posledních dvou set let i nedávných desetiletí. Celosvětová síť meteorologických stanic společně se satelitním měřením poskytla ohromující množství dat a důkazů o změnách klimatu, napsal server časopisu Forbes.

Fyzik z Finského meteorologického institutu Antti Lipponen použil data z NASA k vytvoření animovaného infografického snímku. Právě ten názorně prokázal teplotní rozdíly posledních 116 let v zemích po celém světě. Infografika ukazuje i nedávný teplotní vrchol. Chladnější roky jsou zobrazeny modře a na celém světě se stávají čím dál tím více vzácnými. Průměrná teplota se na druhou stranu rok od roku v každé zemi zřetelně zvyšuje. Ty nejvyšší se odehrály v posledním desetiletí.

Druhá infografika klade důraz na klimatickou spirálu, kterou publikoval před necelým rokem vědec na klima Ed Hawkins. V této animaci je zakreslena průměrná celosvětová teplota za každý měsíc od ledna 1850 do března 2016. Jak rostou teploty po celém světě, linka se spirálovitě točí směrem ven od středu.