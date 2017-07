Inspirují se světoví návrháři v Česku? Vysmívané ledvinky hlásí totiž návrat

Po ponožkách a přiznaných ramínkách od podprsenek se totiž vrací do módy věc, která měla skončit v zapomnění stejně jako veksláci, již k ní inklinovali. Ledvinka. Kapsička připnutá kolem pasu, kam se pohodlně vejdou klíče, naducaná peněženka, kapesníky, papíry od auta i mobil, případně ještě sušenka. Nošená vepředu, vzadu, na boku... Jak komu zrovna libo.

Varianta na tento podivný útvar v pase, který opticky vyhrbolí linii sebelépe tvarovaného těla podivným způsobem, pak přežívala v pánských šatnících po léta, i když největší sláva ledvinek už opadla.



A teď ledvinky vtrhly na světová mola. Může za to hlavně značka Gucci, ale najdeme je napříč módními domy. Angličtina pro ně má výraz bumbag, Čekstajl navrhuje něžný překlad zadelka (kabelka na zadek). Francouzi jim pak říkají dle typického tvaru banán. A naštěstí pro Česko právě Francii zmiňují v módních žurnálech jako zemi, která fenoménu ledvinek v 90. letech propadla nejvíce.



Jasně, dnes to nejsou odřené, lehce potrhané koženkové bouličky, které si pamatujeme z českých ulic 90. let. Stylů je hned několik. Ty, které se nejvíce blíží představě klasických ledvinek, se nosí křížem přes prsa a naducaná kapsa je vepředu. Je samozřejmě možné je přepásat přes utíkáček nebo naopak pod něj, pokud je popruh příliš krátký. Pak je tu varianta jakýchsi novodobých měšců. Jsou to hranaté peněženkovité útvary zavěšené na pásku a není nutné mít jen jeden. Opasek jimi může být ověšen ze všech stran.

Pro dámy, které mají přece jen dojem, že jde o trochu buranskou módu, ale rády by pluly v proudu nového trendu, je tu také řešení. Menší kabelky, které se běžně nosí křížem přes trup, se dají utáhnout i kolem pasu.

Nenásledujte všechny trendy

Čekstajl by rád apeloval na to, že ne všechny trendy je nutné následovat. Ale popravdě... na menší výlety třeba do nějaké obory není nutné mít batoh, neb co byste v něm asi nesli, že? Taková ledvinka je v podstatě praktickým a celkem i vkusným řešením – rozhodně je to méně odpudivé než nacpat peněženku do zadní kapsy kalhot.



Pro „společenské“ využití, ať už jako příruční zavazadlo ve městě, nebo třeba na večerní party, to chce už trochu módní sofistikovanosti, aby to nevyznělo vekslácky.

Ale Čekstajl jako vždy připomíná, že móda je jen hra. Takže pokud vám tak srdce velí, hrábněte do šuplíku pro tu nepromokavou šusťákovou, co jste s ní „honili vodu“ v roce 1993, a vyrazte do ulic. Módní policie nezatýká, jinak by už jistý dvojnásobný vrah musel být zpět za mřížemi. Ale o nátělnících snad někdy příště.