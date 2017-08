Jak a kdy vznikla cigareta, tak jak ji známe dnes?

Cigareta, která lidstvo doprovází nějakých 150 let, střídavě patří mezi nejopěvovanější a nejproklínanější výtvory všech dob.

Tabák, který tvoří její hlavní ingredienci, je znám mnohem déle. I v učebnicích dějepisu se každý dozví, že plodinu pěstovali už původní obyvatelé Jižní a Střední Ameriky. Mayové a Aztékové listy tabáku kouřili během náboženských obřadů už kolem roku 600 našeho letopočtu, jak dokládají nalezené rytiny. Používali přitom převážně fajfku, ale také je balili do nejrůznějších rostlin jako jakousi primitivní cigaretu.



Když tabák v průběhu 17. století postupně pronikal do Evropy, začali lidé tabák balit do papíru či kukuřičných listů. Kouř se tehdy ještě neinhaloval – stejně jako v případě dýmek či doutníků. ostatně francouzské slovo cigarette, jež se pro balený tabák ve 30. letech 19. století ujalo, je odvozeno od výrazu cigar čili doutník.



Stále se však jednalo o celkem vzácnou kratochvíli, protože se jednotlivé cigarety vyráběly výhradně ručně. Spotřeba tak tehdy činila 40 kusů na osobu a rok. To se záhy změnilo. První patent na stroj na jejich výrobu si roku 1847 připsal Mexičan Juan Nepomuceno Adorno, ale za skutečného viníka masového rozšíření cigaret se považuje Američan James Buchanan zvaný Buck. Přitom mu žádný patent nepatří. Buck byl synem Washingtona Dukea z amerického města Raleigh, který se zabýval ruční výrobou cigaret a je považován za prvního velkovýrobce cigaret. Zbohatl na prodeji tabákových výrobků americké armádě v době občanské války.

Roku 1880 se ve svých čtyřiadvaceti do podnikání v oboru pustil i jeho syn Buck, který po dvou letech výroby požádal konstruktéra Jamese Bonsacka, zda by nevymyslel zařízení na usnadnění celého procesu. v té době lidé sice tabák stále raději žvýkali nebo kouřili ve formě doutníků, ale Buck Duke tušil, že by mohli dát přednost úhledným, krásně symetrickým a hygieničtějším cigaretám. Těch jeho manufaktura vychrlila 120 000 denně – oproti 200 ručně dělaných.

A právě to je důvod, proč je rozšíření největšího zabijáka v historii lidstva Bucku Dukeovi kladeno za vinu. Toho obrovského počtu cigaret se potřeboval zbavit, a tak rozjel velkou reklamní kampaň. Sponzoroval koňské dostihy, rozdával kusovky na soutěžích krásy a zadával inzeráty do právě vznikajících prvních časopisů. A uspěl. Spotřeba stoupala a kouření cigaret se brzy rozšířilo do celého světa. „Celé globalizaci, jak ji dnes známe díky McDonald’s nebo Starbucks, tomu všemu předcházel Buck Duke a jeho cigareta,“ řekl serveru BBC historik Jordan Goodman.

Jistě pomohla i domněnka, že cigarety jsou zdraví prospěšné. Teprve začátkem 20. století se přišlo na to, že je tomu právě naopak, a od jeho druhé poloviny boj proti kouření cigaret zesiluje. Podle některých odhadů během minulého století zapříčinily smrt zhruba 100 milionů lidí.