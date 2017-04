Jak přežít alergii, aby oči netrpěly? Pomůžou vlhké ručníky i pitný režim

V období zvýšeného výskytu alergenů proto noste po celý den velké sluneční brýle, které oči ochrání. Příjemným způsobem, jak se zbavit alergenů, je ranní sprcha, méně oblíbeným pořádný úklid. Po domě rozvěšte vlhké ručníky, které na sebe alergeny efektivně nachytají a v autě mějte ventilační systém vybavený alergenním filtrem. Nezapomeňte na dodržování pitného režimu, hydratovaný organismus se s alergickou reakcí lépe vyrovná. A hlavně: I když je to k nevydržení, na oči si nesahejte, jejich mnutí alergické reakce a případné riziko zánětu spojivek jen zvyšuje.



Nezapomínejte na oční kapky

Oční kapky jsou pro alergiky povinná výbava. Mechanické částečky z oka pomůžou vyplavit, a pokud už je oko podrážděné, umí ho zklidnit. Nejvhodnější jsou kapky bez konzervačních látek. Doporučuje se také používání anti-alergických očních kapek a to nejen v průběhu, ale také před začátkem období, kdy hrozí zvýšené riziko výskytu alergenů.



Otoky zahladí čaj nebo okurka

Kromě zarudlých očí se většina alergiků potýká také s otoky očního okolí. Klasickou a osvědčenou metodou, jak je zmírnit, je chlazení očních víček pomocí okurky. Okurku čerstvě vytaženou z lednice nakrájejte na tenké plátky, ty jednoduše přiložte na oční víčka a nechte působit zhruba deset minut. Kromě chladicího efektu má okurka také efekt hydratační, což je přesně to, co oči potřebují. Pokud nemáte po ruce okurku, můžete ji nahradit čajovými obklady.

Skvěle funguje světlík lékařský, fajn je i heřmánek. Uvařte silný odvar z heřmánkových květů a poté ho nechte vychladnout v lednici. Do takto připravené tekutiny můžete namočit vatové tampony nebo třeba kapesník a přiložit na deset minut na zavřená víčka. Zklidnit oči můžete také pomocí čajových lžiček. Ty je před použitím dobré dát na půl hodiny do lednice, aby se chladivý efekt znásobil. Celým tajemstvím je chlad, který stáhne cévy, díky čemuž zmizí otok i zarudnutí. Rozhodně ale nedávejte lžičky do mrazáku, tím byste mohli poškodit citlivou pokožku v okolí oka.

Kontaktní čočky nejsou tabu

A jak je to s alergiemi a kontaktními čočkami? „Prach, pylové částečky a další alergeny, které poletují (nejen na jaře) vzduchem, se můžou snadno zachytit na čočce a dráždit oko. To v lepším případě reaguje nepříjemným pocitem a zvýšenou tvorbou slz, v horším může dojít až k zánětu,” vysvětluje Daniel Szarvas, kontaktolog VašeČočky.cz. „Čoček se ale ve většině případů nemusíte vzdát ani v sezóně alergií, je ale potřeba dodržovat některé zásady,” dodává.

Z klinických studií vyplývá, že u nositelů jednodenních čoček je patrný nižší výskyt alergických příznaků, jako je zarudnutí očí, zamlžené vidění, pocit cizího tělíska v oku, atd. Pro alergiky jsou tedy jednodenní kontaktní čočky nejvhodnější. Nemusí se čistit, ráno se vybalí zcela nové a večer putují rovnou do koše. Na čočkách se tak nestihnou nahromadit nečistoty a nehrozí ani špatná manipulace při jejich čištění a uchování.



Pozor i na roztok

Alergeny se k vašim čočkám mohou dostat i z roztoku. Proto dbejte na důkladné mytí rukou, nenechávejte pouzdro s roztokem otevřené příliš dlouho a roztok často vyměňujte. Věděli jste, že alergii mohou způsobovat také některé konzervační látky obsažené v roztocích? Pokud byste měli podezření, že je to váš případ, vyzkoušejte roztok bez konzervačních látek např. peroxidový. Jen pozor, u peroxidových roztoků je potřeba dodržovat správný postup - čočky musíte v roztoku nechat uložené poctivých 6 hodin. A věřte, porušíte to maximálně jednou. Peroxid, který se nestačil dokonale zneutralizovat, v očích neskutečně pálí.

„Ve většině případů se kontaktních čoček v období alergií vzdávat nemusíte. Pokud ale trpíte silnými projevy alergie nebo už jsou oči podrážděné, doporučuji dočasně čočky raději vyměnit za brýle,” dodává Szarvas.