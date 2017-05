Jak se naučit cizí jazyk? Důležitá je motivace, za měsíc však zázraky nečekejte

Za jeden až tři měsíce se naučíte jazyk maximálně tak, abyste se neztratili ve městě a dokázali si objednat jídlo v restauraci. Za rok už si možná s cizincem popovídáte o svých koníčcích, rodině a počasí. Zvolíte-li vhodné metody učení, tak možná také o historii či politické situaci. Žádný konkrétní postup studia, který by fungoval pro všechny, ale neexistuje, protože každému vyhovuje něco trochu jiného. Ze všeho nejdůležitější je motivace,“ říká Sarah Peters-Gráfová, rodilá Angličanka, lektorka a metodička výuky angličtiny.

Přelstít vlastní lenost

Hned se třemi cizími jazyky zápolí dvaatřicetiletá Markéta Červená. Na gymnáziu i na vysoké měla povinně angličtinu a němčinu. Před pár lety se jí zalíbilo ve Španělsku, a tak se začala učit španělsky. „Jsem od přírody dost komunikativní a vadilo mi, že si s místními moc nepopovídám, a tak jsem se rozhodla, že se naučím aspoň pár frází. U toho jsem ale skončila. Nebaví mě sedět nad učebnicí a šprtat,“ krčí rameny.

Angličtinu aktivně používá v práci, a tak se občas i naučí něco nového, ale němčinu prakticky nepotřebuje a cítí, že její jazykové znalosti slábnou. „Několikrát jsem si říkala, že bych se měla přihlásit na jazykový kurz, ale nakonec moje lenost zvítězí. Přitom vím, že doma se k učení nedonutím a potřebuju někoho, kdo mi pomůže,“ dodává.

Rozhodla se ale svou vlastní lenost přelstít a objevila způsob, jak zůstat v kontaktu s němčinou a přitom nemít pocit, že se něco „musí“ učit. „Asi to bude znít hloupě, ale mám ráda kriminálky, u kterých odpočívám po dni v kanceláři. A tak jsem se začala dívat na seriály v němčině, abych aspoň trochu trénovala svůj mozek,“ usmívá se. Sledování seriálů v cizím jazyce nebere jako učení, ale spíš jako relax, a proto se na něj svým způsobem i těší. „Ať se nám to líbí, nebo ne, učení se jazyka je z velké části o vyvinutí úsilí a vyžaduje naši aktivní pozornost. Neznamená to však nutně, že učení musí být mučení,“ říká Lenka Mervová, která působí jako vedoucí jazykové výuky v Tutor & Caledonian School.

Co během studia cizího jazyka zabírá a co ne? Jak přelstít svou lenost? A pro koho není studium v zahraničí efektivní?