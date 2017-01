Jak zhubnout? I malá změna hmotnosti zlepší život

Češi jsou jedním z nejtlustších národův Evropě. Nejtlustší na světě nejsou Američané, ale obyvatelé Mikronésie. I tak Američané váží skoro třetinu celkové hmotnosti lidstva. Už v roce 2009 přišla Světová zdravotnická organizace se zprávou, že na světě umírá více lidí kvůli následkůmnadváhy a obezity než na podvýživu. Takže k děsivým obrázkům malých vyhladovělých dětí s nafouknutými bříšky bychomsi měli okamžitě vybavit také fotky těch tlustých: obezita totiž zasáhla téměř dvacet milionů dětí. A pozor, toto číslo se týká těch, kterým bylo maximálně pět let.



Hubnout znamená snižovat riziko nemocí

Tím, jak stále stoupá blahobyt, mění se i návyky lidí. Některé země již s nadváhou začaly bojovat řízeně, protože je to vyjde levněji než léčit následky spojené s nemocemi vzniklými na základě obezity.

„Obezitu často provázejí srdečněcévní onemocnění a cukrovka 2. typu. Ty jsou dnes příčinou více než poloviny úmrtí v západních zemích. Na druhou stranu, pokud člověk zvládne zhubnout alespoň desetinu své hmotnosti, o polovinu si tím snižuje riziko vzniku cukrovky a rozvoje komplikací s ní spojených. A to už za trochu úsilí stojí,“ upozorňuje nutriční terapeutka Eva Placáková z pražské poradny Pečuj o sebe.

Ani Češi však nesedí jen líně před televizí, stále více z nich se snaží se svým tělem něco dělat. Rady hledají všude a internet na ně chrlí stovky odkazů s návody, jak zaručeně zhubnout. Ještě větší motivací jsou příběhy velmi otylých lidí, kteří zhubli polovinu své váhy, doplněné o odpudivé fotografie před proměnou a stylové fotky po zhubnutí. Jenže jak se člověk často dozví, ti podstoupili bandáž žaludku neboli umělé zmenšení jeho objemu.

Přitom odborníci jsou přesvědčeni, že i takoví lidé dokážou zhubnout bez chirurgického zákroku. „Pokud se však někdo propracuje až k vysoké obezitě, bude zřejmě potřebovat podporu nejen nutriční, ale dost pravděpodobně i psychologickou. Cílem bude udržet motivaci takového člověka a pomoci mu změnit přístup k jídlu. A to může chvíli trvat,“ říká Eva Placáková.

Nebezpečí nadměrného odhodlání

Právě fakt, že změna postavy trvá dlouho, si plno lidí odmítá připustit. Chtějí zhubnout co nejdříve. Zvláště u lidí, kteří mají pevnou vůli a velké odhodlání,může být takový přístup nebezpečný. Neuvědomují si, že špeky se neobjevily na jejich těle přes noc, a rovněž tedy přes noc nemohou zmizet.

„Stane-li se pro člověka touha po hubené postavě utkvělou a skoro jedinou hodnotou v životě, pak je to chorobné. Téma těla se u něj stává nápadně významným. Ať už v přemíře upozorňování na jeho kvality nebo devalvaci určitých částí nebo funkcí těla. Podléhá-li snaze o hubnutí většina denních aktivit jedince, je to varovné,“ hodnotí pražská psycholožka a psychoterapeutka Eva Růžičková.

„Takový člověk může číst jen literaturu o ,zdravých’ potravinách a studovat jejich kombinace, může vynakládat přemíru energie do sportování, počítat kalorie, zkoumat úzkostlivě složení potravin, vytvářet si sofistikované tabulky příjmu a výdeje energie. Může doslova šílet, když překročí vytyčený denní limit kilojoulů a podobně,“ varuje doktorka Růžičková.

U takového jedince se podle ní navíc přidružují další problémy jako úzkosti, nervozita, napětí, depresivní nálada, poruchy spánku, či konflikty v rodinných vztazích.

Výmluvná fitness centra

Že jsou Češi do hubnutí v určitém období hrr, potvrzují obrázky z fitness center. V lednu a únoru jsou nacpaná, v březnu už přichází třetina lidí. Přílišné odhodlání je totiž to, co je nakonec odradilo. Když totiž člověk, který dosud téměř nic nedělal, začne cvičit pětkrát týdně a silně omezovat jídelníček, rychle se vyčerpá. Psychicky i fyzicky.

„Za zdravé hubnutí se považuje zhruba půl kila až jedno kilo tuku týdně. Ideální je udržovat či budovat svalovou hmotu na úkor tuků,“ podotýká Eva Růžičková.

Podstatné je, abychom se i při procesu hubnutí cítili příjemně. Pokud vnímáme, že nás určitá aktivita nebaví, musíme si uvědomit, že je lepší se jí vzdát hned, než aby podkopala celou naši snahu. Proto je dobré vyzkoušet řadu aktivit a pokud možno je střídat. Tělo si totiž na zátěž zvykne. Stejně tak se nemůže člověk zaměřit jen na to, že by chtěl vymodelovat určitou partii těla. Pokud nezačne s posílením vnitřních svalů, které drží tělo ve správné pozici, drží tvar páteře a orgány, může si naopak ublížit. A stejné je to i se stravou. Cestou není ji zredukovat, ale vyvážit.