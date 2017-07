Je alkohol v malé míře zdravý? Zkoumat to má studie za 100 milionů dolarů

Sklenička denně je zdravá, zlepšuje krevní oběh. Tak zní lidové moudro, kterého se s gustem drží mnozí lidé. Je na tom ale něco pravdy? To se pokusí zjistit vědci z Národního ústavu zdraví ve Spojených státech. Tomu se podařilo zajistit financování klinického výzkumu, který má zjistit, zda sklenička denně skutečně může předcházet srdečním onemocněním. Institutu se na výzkum povedlo shromáždit okolo 100 milionů dolarů. Zásadní háček však visí nad původem financí. Informoval o tom server The New York Times.

Studie nově definuje mírnou porci alkoholu jako zhruba 340 ml piva, 140 ml vína a 42 ml tvrdého alkoholu. Taková definice má výrazně nižší míry než předchozí standardy, muži pak mají denně nárok na dvě takové porce, ženy na jednu.

Alkohol v těhotenství není Češkám cizí. V jeho spotřebě jsou šesté na světě Okolo pěti tisíců figurantů v této studii budou muži a ženy v minimálním věku padesáti let. Z těch budou vybráni pouze ti, kteří mají kardivaskulární onemocnění nebo je u nich vysoce pravděpodobné. Pravidlení konzumenti alkoholu ve velké míře budou stejně jako ti, kteří alkohol ještě nepili, ze studie vyloučeni. Důvodem pro vyloučení ze studie budou i jiné zdravotní podmínky, například zvýšená pravděpodobnost onemocnění rakovinou prsu u žen. Problémem však může být nedostatečná délka a šíře studie. Podle odborníků nebude studie schopna správně postihnout vztah konzumace alkoholu a pohlaví konzumenta. Podle předchozích studií je však právě tento aspekt klíčový. Metabolismus žen totiž zpracovává alkohol pomaleji a zvyšuje se tak pravděpodobnost negativního vlivu alkoholu na organismus. Dluho už se proto vedou dohady o souvislosti konzumace alkoholu a rakoviny prsu. Kdo zaplatí účet? Ještě více pochybností vzbuzuje financování celé studie. Více než polovinu z obřího rozpočtu totiž zafinancuje pět společností, které patří mezi největší producenty alkoholu na světě. Firmy Anheuser-Busch InBev, Heineken, Diageo, Pernod Ricard a Carlsberg už do fondu financující výzkumy Národního ústavu zdraví přispěly téměř 68 milionů dolarů. Nechat právě tento výzkum financovat samotný výborce alkoholu však budí mnohé obavy o nazávislost studie. „Ukazuje se, že výzkumy sponzorované přímo výrobci téměř nevyhnutelně upřednostňují zájmy svých sponzorů, i když výzkumníci veří, že jsou vůči jejich vlivu immuní,“ říká Marion Nestle, profesor nutričních a potravinových studií na univerzitě v New Yorku.„Tato studie by mohla poškodit výrobce alkoholových napojů, a s tím budou muset žít,“ řekl doktor George F. Koob, ředitel sekce, která se výzkumu dopadů konzumace alkoholu věnuje. „Peníze z fondu, které jdou našemu institutu, nejsou na nikoho navázané. Kdokoli finance daruje, nemá ve výzkumu žádnou váhu - nijak do něj nepříspívá, nic do něj nepřináší, nemám v něm žádné slovo,“ říká Knoob. I Knoob však má, podobně jako mnoho dalších výzkumníků, předchozí vazby na alkoholický průmysl. Dříve například čtyři roky byl například členem poradní rady Nadace pro zdravotnický výzkum alkoholických nápojů. Od ní v minulosti obdržel i grant v hodnotě čtyřiceti tisíc dolarů. I po masivním financování výzkumu se tak dá očekávat klasický scénář takových výzkumů. Výsledky, pokud budou pro výrobce alkoholu příznivé, budou okamžitě „rozmáznuty“ ve všech médiích. Opačné výsledky budou označeny za neprůkazné s tím, že se budou výzkumníci tématu dále intenzivně věnovat. A dalších pět let může být klid.