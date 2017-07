Je ledová káva stejně zdravá jako ta horká?

Letní horka jsou v plném proudu a leckdo se ochlazuje tím, že si dopřává kávu v ledové podobě. Ovšem neničí chladná teplota pozitivní vlastnosti kávy? Tuto otázku položil odborníkům server Health.com.

Neexistuje více osvěžující způsob, jak si v parném dni dopřát dávku kofeinu, než usrkávat ledovou kávu. Ale zatímco mnoho lidí mění šálek horké kávy za ledově vychlazený nápoj, kladou si otázku: Zajistí jim studená káva stejné zdraví prospěšné látky, jako její horká verze? Stručná odpověď zní Ano.



Přidání ledu do kávy s největší pravděpodobností nijak nezmění bioaktivní složky, které se horké kávě postaraly o její zdravou reputaci, říká Frank Hu, profesor epidemiologie a zdravé výživy na Harvardově škole veřejného zdraví T.H. Chana.

„S pitím kávy je spojena široká škála zdravotních výhod,“ upozorňuje doktor Hu, který se dlouhodobě věnuje právě studiu kávy. „Mnoho zásadních studií ukázalo, že pravidelné pití kávy je spojeno se sníženým rizikem rozvoje cukrovky druhého typu, srdečních chorob, neurodegenerativních onemocnění a předčasného úmrtí. Je také spojováno se zlepšením poznávacích funkcí a snížením rizika deprese,“ dádává.

Přesný mechanismus, jak tyto zázraky káva dokáže, není znám. Vědci ale předpokládají, že souvisí s vysokým množstvím antioxidantů, polyfenolů a minerálů v kávě.

Ale zatímco má káva stejný nutriční profil bez ohledu na to, jakou má teplotu, jeden specifický typ studeného kávového nápoje má zdravotní výhodu před horkou kávou jednoduše přelitou přes ledové kostky, anebo uloženou k vychladnutí do lednice. Jde o studený nápoj, který vzniká louhováním mleté kávy ve studené vodě, což obvykle trvá celý den. Vzniklá tekutina je méně kyselá než běžná káva, a tudíž méně zatěžuje zažívací systém. Zvláště u lidí trpících pálením žáhy či citlivým žaludkem, uvádí profesorka Bostonské univerzity Joan Salge Blakeová, autorka knihy Nutrition & You (Výživa a vy).

Díky snížené kyselosti připadá tento studený nápoj mnoha lidem chutnější a necítí potřebu maskovat hořkost kávy smetanou nebo mlékem a cukrem, čímž ho změní na kalorickou bombu.

Více kofeinu

Nápoj z kávy louhované za studena má ovšem vyšší koncentraci kofeinu než běžná káva - ať už ta horká, nebo ledová. Pokud jste citlivější na kofein, můžete být po kávě louhované za studena více neklidní, anebo mít potíže se spánkem, pokud si ji dopřejete v pozdější denní dobu, dodává profesor Hu.



Ale pokud ho dokážete zvládnout, pak vyšší obsah kofeinu není nezbytně špatný, a vlastně některé zdravotní účinky jsou spojeny přímo s kofeinem a nikoli s antioxidanty a dalšími látkami obsaženými v kávě, uvedl Hu. Jde například o pozitivní efekt na kognitivní funkce a snížené riziko neurodegenerativních chorob, jako je Parkinsonova choroba.