Je radost mít bylinku z vlastního truhlíku, říká lékařka

LN Co vás k bylinkám přivedlo?

Od dětství jsem je s mámou sbírala. Chodili jsme po loukách a ona mě učila a inspirovala. A nabízela prameny pro studium jiných možností léčení. Na lékařské fakultě jsem pak nějakou dobu strávila jako pomocná vědecká síla na katedře farmakologie. Později jsem se přikláněla stále víc a víc k přírodním postupům, potkávala jsem stejně smýšlející lidi.

LN Proto používáte k léčení byliny?

Mám praxi celostní medicíny a ta nabízí léčení bylinami, jsou to hotové přírodní přípravky. Na jaře například doporučuji očistu kopřivami. Udělat si nápoj z rozdrcených kopřiv, přidat vodu a zakápnout citronem. Anebo kopřivy odšťavit společně se zeleninou či ovocem. Kúra z čerstvých pampelišek se nabízí pro harmonizaci okruhu jaterního a vlastně celkového zažívání. A jelikož pampeliška čili smetánka lékařská je celá léčivá, můžeme použít nejen květy na med, ale i stonky na požvýkání, což je vhodné pro cukrovkáře, a samozřejmě čaj a odvar z listů a oddenků na posílení ledvin a očistu žlučníku a jater. Pampeliška je skvělý přírodní lék pro ženy na regulaci menstruace a hormonů. Stejně tak však neodmítám moderní syntetické přípravky, které známe zhruba dvě století.

LN Ctíte nějaké zásady, jak byliny používat?

Zásad je plno, doporučení také. Každý bylinář vám dá to svoje, k němuž došel svými zkušenostmi a předáváním tradic. V podstatě není pro začátečníka nic jednoduššího než navštívit bylinářství nebo si otevřít herbář a začíst se.

LN Ale jistě bych se měl něčeho při použití bylinek vyvarovat?

Jako bylinami zcela nedotčený byste měl poslechnout doporučení zkušenějšího. Protože pokud se budete řídit jen svým vlastním vnitřním kompasem, můžete za to taky nést následky. O spoustě bylin totiž nemáme vůbec žádné povědomí a každý jsme přece jen trochu jiný. A nechci zapomenout na nejrůznější závislosti na přírodních i syntetických přípravcích, každý sneseme jinou dávku a u těchto přípravků bych konzultaci s odborníkem skutečně doporučila. Také proto, že některé byliny mohou být v nepřiměřeném množství jedovaté. V herbářích bývá doporučováno, co a v jaké dávce už může být rizikové. Sama se ráda poučím, nejsem toxikolog. Čaj z durmanu bych si tedy neuvařila. Z dětství si pamatuju, že ani pryskyřník nemám trhat. Ovšem byliny, které na nás mohou působit jedovatě, například oměj šalamounek, nás v dávkách velmi malých léčí. Takže vše je otázka dávky, množství. A na to už potřebujeme odborníka.

LN Mám si doma bylinky pěstovat?

Je přece radost, když si můžete utrhnout bylinku z vlastní zahrady či truhlíku. Už jenom to je léčivé. Rakouská bylinářka Maria Trebenová napsala ve svém herbáři krásnou větu: Čeho by se měl člověk obávat, když mu na zahrádce roste šalvěj? Samozřejmě se to musí brát s určitým nadhledem. Byliny jsou součástí přírody a vlastně i nás. A síla, kterou vkládáme do jejich působení, i naděje, že jejich složení je tak dokonalé, je pro nás možná i to, čemu říkáme placebo efekt. A ten se může uplatnit jak v léčení bylinami, tak i léky. Protože ani léky nejsou všemocné. To, co vám pomohlo včera, nemusí zafungovat příště. Možná jste to zažil sám na sobě, že jednou vám lék proti bolesti zabral, ale podruhé už ne.

LN Co k domácímu pěstování doporučujete?

Pro běžné fungování v kuchyni jistě oceníme dobromysl neboli oregano. A taky mateřídoušku, tymián, saturejku, samozřejmě mátu a šalvěj. Voňavá meduňka anebo lichořeřišnice udělají v záhonku i na talíři své. A nedám dopustit na maliníkové, jahodníkové či ostružiníkové listy. Je to dobrá volba pro osvěžení studenými nápoji, ale i ve formě čajové pro posílení imunitního systému. Sirup z domácího černého bezu taky jinak chutná. A máme-li možnost si nasbírat na louce třezalku či jitrocel nebo si udělat domácí mazání z konopí, můžeme jen děkovat, kolik přírodních léčiv kolem sebe máme.

LN Do jaké míry mám spoléhat na sebe a bylinky a kdy už mám raději zamířit do ordinace?

Když už cítím, že problém sám nevyřeším a potřebuji rádce. Každý to tak máme, že někdy prostě potřebujeme vyhledat pomoc druhých.

LN Jaká je budoucnost bylinek v moderní medicíně?

Doufám, že perspektivní. Vždyť je vyhledává stále víc lidí.