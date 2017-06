Jóga nidra umožňuje dobrý spánek v noci

„Hodina jógy nidra se rovná čtyřem hodinám spánku,“ ujišťuje učitel jógy Matthieu Wadell. Na jeho kurzech nejsou žádné pozdravy slunci nebo ásány. Účastníci pouze leží se zavřenýma očima a snaží se o co nejhlubší uvolnění. Až nastane večer, všichni bez problému usnou.



„Nidra znamená v sanskrtu spánek, ale nejde o takový spánek, jak bychom si představovali. Při našich hodinách přivádíme vědomí co nejblíže podvědomí, abychom uvolnili všechno napětí těla i ducha,“ popisuje učitel. Tato relaxační technika umožňuje lepší spánek, uvolňuje svalové a emoční napětí. Účinky je vidět už po první lekci.

Matthieu Wadell praktikuje stále klasickou jógu, která slouží k protažení svalů a dovoluje tělu více se uvolnit, dříve než se po půl hodince přejde k pozici vleže. Trvání relaxace závisí na cvičiteli, její doba může být různá. „Prvním pravidlem jógy nidra je zůstat nehnutě, druhým neusnout, neboť jde o udržení stálé pozornosti a přitom o uvolnění,“ vysvětluje učitel.

Stejně jako u meditace začíná jóga nidra uvědoměním si dýchání, pak se pozornost přenáší na okolní prostředí. Cvičenec naslouchá po několik minut každému zvuku, blízkému i vzdálenému, a pak se vrací k sobě. Uvědomuje si každou část těla od hlavy po paty. „Toto cvičení nazývané rotace vědomí umožňuje uvolnit všechny svaly,“ uvádí učitel.

Stále vleže se adept jógy nidra snaží vnímat opačné pocity, jako je tíže těla a pak jeho lehkost, chlad a pak teplo. „Je důležité plně prožívat tyto vjemy, aby se stimulovaly ty části mozku, které nikdy nefungují zároveň,“ uvádí Matthieu Wadell. Cílem je stále probuzení vědomí.

Kromě fyzické relaxace se jóga nidra obrací k duševnímu stavu pomocí obrazů, které si cvičenec představuje, a přání či záměrů, které opakuje na začátku a na konci lekce. Než lekce skončí, učitel vyzývá cvičence, aby si představovali rychle se měnící obrazy, jako je například dětský smích či dveře otevřené do zahrady. „Každá vzpomínka je spojena s jinou osobní představou, která může souviset s napětím ukrytým v podvědomí. Když ji vyvoláváme za hluboké relaxace, je možné ji uvolnit a v noci pak lépe spát,“ říká profesor.

Každý si poté opakuje své vlastní přání. To se nazývá sankalpa a musí být vyslovováno pozitivním způsobem. „Než abyste říkali, že chcete přestat kouřit, říkáte, že budete zdraví, neboť to je to, oč tu jde. Sankalpa je silnější a účinnější než pouhé přání, neboť ji vyslovujeme ve stavu hlubokého uvolnění,“ ujišťuje Matthieu Wadell.

„Nedoporučuji jógu nidra jen těm, kdo špatně spí nebo jsou stresovaní, doporučuji ji všem, neboť každý je v napětí, i když si to neuvědomuje,“ říká učitel. K dostání jsou videokazety s jógou nidra, ale lépe je zúčastnit se první lekce, aby vás mohl učitel vést a abyste pochopili základy. Jakmile jógu nidra zvládnete, můžete ji praktikovat vždy večer před spaním. Nejtěžší pak bude odolat spánku.