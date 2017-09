Jsou bezkontaktní platby lepší způsob, jak přispět charitě?

LONDÝN Jedno rychlé přiložení karty a už má charita deset liber, aniž se člověk musel na ulici s někým vybavovat. I když se nám to možná příčí, v dnešním rychlém světě nemá mnoho lidí ani deset minut na rozhovor. A i když s sebou peníze pořád nosíme, čím dál víc inklinujeme k systému „přiložit a jít“.

Podle průzkumu britské organizace UK Payments mají bezkontaktní karty zřetelný dopad na používání hotovosti. Mít s sebou peníze už ve světě plném chytrých telefonů a bezkontaktních karet není prioritou. Společnost pro výzkum trhu YouGov zjistila, že 34 procent Britů si myslí, že za 20 let už se na britských ostrovech hotovost používat nebude.



„Dnešní spotřebitelé upřednostňují platby kartami a mobilním telefonem před hotovostí, což pochopitelně ovlivňuje i způsob, jak obstarat peníze,“ říká Paulette Roweová ze společnosti Barclaycard Payment Solutions. „Deset let od doby, co jsme v Británii zavedli bezkontaktní platby, se už více než polovina transakcí do limitu 30 liber provádí technologií ‚přiložit a jít‘,“ citoval ji zpravodajský server BBC.



Její firma vloni spolu s 11 charitativními společnostmi testovala bezkontaktní dárcovské boxy. Lehká, snadno přenosná krabice vypadá jako běžná schránka na výběr peněz, ale uvnitř má zabudovanou čtečku bezkontaktních karet. Boxy byly umístěny u pokladen v supermarketech, nebo s nimi chodili dobrovolníci. Zjistilo se, že průměrná darovaná suma něco přes tři libry (asi 90 Kč) převýšila peněžní částky, jaké lidi házeli do charitativních schránek dřív. Bezkontaktní boxy hodlá v budoucnu využívat přes 40 procent charitativních organizací.

Jestliže už lidé nenosí po kapsách drobné, co pak mají dělat bezdomovci a jim podobní, kteří žijí z příspěvků kolemjdoucích? Amsterodamská společnost N=5 přišla s kabátem, do kterého všila čtečku karet a LCD displej. Jedno přiložení karty znamená příspěvek jednoho eura (asi 26 Kč). Zimní kabát testovala koncem loňského roku v Rotterdamu a v Amsterodamu. Za dary by pak bezdomovec mohl v příslušné charitě získat jídlo a další nezbytnosti.

Jiné charitativní organizace oblékají do vestiček se čtečkami karet zvířata. Například u Blue Cross jste se mohli pomazlit se psem a přitom „pustit chlup“. Ten standardně činil dvě libry (asi 60 Kč), ale na přání vám psovod mohl částku manuálně změnit. Psí „schránky“ si získaly popularitu a i když jejich přínos zatím nebyl nijak úžasný, do budoucna s nimi organizace rozhodně počítá.

S charitou nyní spolupracuje také americká společnost PayPal, která se zaměřuje na převody peněz. Další společnosti využívají „chytré billboardy“ nebo „chytré lavičky“.

Pozadu ale nezůstávají ani ochránci životního prostředí, například organizace Surfers Against Sewage se spojila s firmou Visa. S cílem omezit používání plastových nádob instalovala na hudebních festivalech prodejní automaty, ve kterých je možné bezkontaktně koupit za dvě libry znovu použitelné hliníkové lahve. Stand up to Cancer a Hyundai zase nabízejí „selfíčko“ z automobilu za pět liber.

Společnost UK Payments předpovídá, že v roce 2026 se bude v hotovosti provádět jen 21 procent plateb, zatímco loni to bylo 40 procent. Pokud by charity přijímaly pouze hotovost, ročně by tak podle Barclaycard přicházely o 80 milionů liber. Jak prohlásil šéf společnosti pro elektronické platby PPRO Group Simon Black, co se týče bezkontaktních plateb, maloobchod jednal rychle. A teď nastal čas, aby totéž udělala také charita.