Jste ve stresu? Škrábejte brambory nebo začněte drtit koření

Je konec s neoblíbenou činností, škrábání brambor má přinášet klid. Selfridges chce, aby se zákazníci cítili v jeho velkém londýnském obchodě jako v bavlnce. A aby zapomněli na okolní svět a zbavili se stresu. Jestliže se někdo chce zapsat do programu dílny, kde se škrábou brambory, může to vyvolávat úsměv. Ale dílny, kde se pracuje ve skupině, v podzemí a v přítmí, hlásí stále plno. Projekt realizovaný ve spolupráci se společností The New Craftsmen, chce lidem dopřát „interaktivní“ zkušenost a možnost sebevyjádření.

Meditativní zážitek?

Pro mnohé účastníky přináší tato dílna skutečně filozofickou zkušenost. „Ztratil jsem úplně pojem času. Zabral jsem se do práce a zcela jsem zapomněl dívat se na na e-maily, protože jsem na to neměl čas,“ říká šestadvacetiletý Andy. Pro jiné to je objev. „Nikdy v životě jsem neškrábal brambory. Je to meditativní zkušenost,“ zdůrazňuje Antonio.



Zákazníci mají k dispozici tři druhy brambor: britskou odrůdu maris piper, nové brambory a takzvané rohlíčky. Na škrábání mají jako pomůcky standardní škrabku a nůž. Na vše dohlížejí dvě osoby.

Drcení koření i vázání kytic

„Neočekáváme, že se škrábání brambor stane pro lidi koníčkem. Naším cílem je zdůraznit hodnotu těchto každodenních a všedních činností, jimž se nevěnuje pozornost. Chceme jim vrátit určitý význam,“ říká kreativní ředitelka Selfridges Linda Hewsonová. „Jde o prostou radost z užitečné činnosti, jde o to uvědomit si, jak je tato činnost důležitá, zastavit se v denním koloběhu a dopřát si čas k tomu, abychom si této práce uměli vážit,“ dodává.



V dalších dílnách se lidé učí připravovat čaj bez sáčků, drtit koření, vázat kytice z aromatických bylinek či připravovat chlebové těsto. Škrábání brambor je zdarma, ale některé další aktivity mohou stát až 15 liber (473 korun).