K terapii u autistů patří i správné potraviny, říká výživová poradkyně

LN Jak píšete na svém webu, mnozí autisté mívají problémy i s trávicím ústrojím.

Tyto děti mají současně projevy narušené mozkové činnosti i trávení, začnou průjmy. Když to hodně zjednodušeně popíšu, tak dítě jí něco, co jeho střevům nedělá dobře, vzniká zánět, vytvářejí se toxické látky, které se dostanou do krevního řečiště a zbytku těla.

LN Takže stačí jen začít lépe jíst?

Každá rodina vaří pořád dokola asi deset jídel. Pokud si člověk nechce zadělat na problém, nejjednodušší rada zní, jezte pestře a tak, jak jedli naši předci. Používejte tedy maso, vajíčka, máslo, sádlo, vařte vývary. A vůbec nekupujte polotovary. Vyhněte se dochucovadlům, umělým sladidlům. Jenže lidé tohle začínají řešit, až když mají problém, který je už víceméně omezuje.

LN Jenže zrovna autisté asi budou mít problém s pestrou stravou, když neradi přijímají cokoliv nového, že?

Ano. I s tím rodinám autistů pomáhám. Starost o autistické dítě je velmi náročná a rodině už většinou nezbývá moc sil na zavádění nějakých změn. Učím je, jak dítěti nabízet nové potraviny a zkoušet nové věci. Důležité je samozřejmě, aby takto jedli i rodiče, protože když děti nevidí ty potraviny jíst je samotné, tak to jíst nebudou. Je potřeba najít vhodnou motivaci, aby dítě bylo ochotno novou potravinu vůbec vložit do úst. A i když ji po chvilce vyplivne, pochválíme ho, že bylo vůbec ochotno do toho jít. Nejde to opravdu na lusknutí prstu, je potřeba se obrnit. Než se ale do tohoto pustíme, je potřeba udělat testy, abychom zjistili, které potraviny nedělají pacientovi dobře. U poruch autistického spektra bývá velká nerovnováha mezi vitaminy, minerály a stopovými prvky.

* LN Testy na potraviny, které daný organismus nesnese, děláte vy sama?

Nikoliv, nejsem lékař. Pokud chtějí rodiče mé poradenství, vysvětlím jim nejdřív, že musíme spolupracovat s řadou odborníků, počínaje pediatrem. Toho požádáme o vyslání na odborná vyšetření například na imunologii, alergologii, je nutné vyšetření u dětského psychiatra, aby byla jasná diagnóza. A tak dále. Následně podle výsledků si stanovíme cíl a cestu, jak stav zlepšit.

LN Jaké máte zkušenosti s přístupem pediatrů?

Párkrát jsem se setkala s tím, že to považovali za zbytečné. Musím ale říct, že za poslední rok jsem zhruba u sedmdesáti procent z nich měla velice pozitivní ohlas na spolupráci, přestože je to nad rámec jejich povinností. Spoustu věcí řešíme po telefonu, posílám jim odborné materiály v angličtině. Samozřejmě také chápu, když některá vyšetření odmítají předepsat, mají své limity dané pojišťovnami.

LN Když to shrneme, rodinu čeká spousta vyšetření, konzultace, zavedení diety. Je to všechno?

Ještě si vedou podrobný deníček, kam zapisují vše, co dítě snědlo, jak se chovalo. Už před první konzultací jim dám k nastudování odborné materiály a dotazníky, aby věděli, co to obnáší a jestli to chtějí absolvovat. Jde opravdu o běh na delší trať, kdy je nutné se obrnit trpělivostí. Než se trávicí trakt uzdraví, nějaký čas to trvá, ale celkové zlepšení stavu určitě za to stojí.

LN Na internetu se vede mnoho diskusí, zda zavádění diet autistům pomáhá, či nikoliv. Spousta rodičů si je nemůže vynachválit, druhá skupina naopak tvrdí, že výživoví poradci jen tahají peníze ze zoufalých lidí. Jak se k tomu stavíte?

Myslím, že zamítavě se k tomu stavějí lidé, kteří poradnou nikdy neprošli. Možná neúspěšně vyzkoušeli nějakou dietu sami, protože rad na internetu je nepřeberné množství a je těžké se v tom bez důkladného studia a lékařských vyšetření orientovat. Klienti, kteří ke mně pravidelně chodili, vždy viděli změnu k lepšímu.