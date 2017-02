Karlštejn zahájil sezónu. Hrad Karla IV. první den navštívilo na dvě stě lidí

„Návštěvnost hodně ovlivnilo počasí a také ledovka. Jinak se v únoru návštěvnost běžně pohybuje kolem až 600 lidí za den,“ řekl Kubů.

Základní okruh zahrnuje historické interiéry dvou pater Císařského paláce a spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze čtrnáctého až devatenáctého století. Návštěvníci tak uvidí například Dvořenínskou síň, rytířský sál s kaplí svatého Mikuláše, Mariánské nádvoří, Karlovu ložnici s kaplí svatého Václava, audienční síň, královský sál předků, hradní pokladnici či klenotnici. K vidění je také replika české svatováclavské koruny.

Prohlídka trvá zhruba 55 minut. Základní vstupné činí 190 korun, děti od šesti do patnácti let, senioři a studenti zaplatí 130 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma.

Výstava Karlštejnský poklad pak zobrazuje dva soubory zlatnických prací vesměs z druhé poloviny čtrnáctého století. První soubor obsahuje reprezentativní kusy nádob na pití, druhá módní doplňky jako šperky, knoflíky či přízdoby na šat.

Prohlídka trvá zhruba třicet minut, základní vstupné činí 80 korun. Snížené pak 40 korun.

Gotický hrad Karlštejn založil Karel IV. v roce 1348. Mezi českými hrady zaujímal zcela výjimečné postavení. Byl vybudován jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. V novější době památku proslavil mimo jiné filmový muzikál Noc na Karlštejně.