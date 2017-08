Každé dítě má vlohy pro nějaký sport, jen je objevit, říká sportovní analytik

Když se mu narodili děti, začal řešit, které sporty by mohly v budoucnu dělat. A problematikou se zaobírá dodnes. „Naším posláním je motivovat děti ke sportu a přinášet jim radost z pohybu. Budeme rádi za každého kluka nebo holku, která si díky doporučení SportAnalytiku pohyb zamiluje?ů říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Jan Březina.

Lidovky.cz: V roce 2014 jste rozběhli sportovní diagnostiku dětí, co vás vedlo k tomu začít rozvíjet sportovní talent u dětí? Holdujete sám sportu?

Naše vlastní děti. Projekt jsme založili s kolegou Martinem Jahodou v době, kdy se nám narodili malé děti a začali jsme řešit, které sporty by pro ně mohli být vhodné. V této době jsme oba pracovali ve velkých korporací a přemýšleli o tom začít něco vlastního. Jednou po hokejovém zápase jsme plni endorfinů diskutovali naši budoucnost a myšlenka testování sportovních předpokladů byla na světe.

Lidovky.cz: Na čem se dá sportovní vlohy testovat a jak to probíhá?

Faktorů ovlivňující sportovní předpoklady je několik a SportAnalytik se věnuje testování fyzických schopností, taktických schopností (herní rozhodování) a somatotypu. Testování realizujeme na půl denních zábavných sportovních dnech, kde děti absolvují určené disciplíny a na závěr dostanou reporty s analýzou jejich silných stránek a doporučením vhodných sportů. Klademe velký důraz na prožitek a zábavu dětí, protože pro mnohé je to první setkání se sportem.

Lidovky.cz: Jde otestovat každé dítě?

Jak říká doc. Perič z FTVS, se kterým na projektu spolupracujeme: „Každé dítě má nějaký talent, jen jde o to, objevit ho,” z našich zkušeností víme, že u každého dítěte se najde aktivita, na kterou má vlohy. To nám umožňuje motivovat všechny. Třeba i ty, které mají problémy s obezitou a myslí si, že se pro žádný sport nehodí.“

Jan Březina Ing. Jan Březina je zakladatelem SportAnalytik, jež se zabývá testováním sportovních předpokladů dětí, motivací dětí ke sportu a výběrem vhodných sportů. Navazuje na kanadský program realizovaný v rámci OH 2010 ve Vancouveru a spolupracuje s významnými českými institucemi v oblasti sportu, např. Českým olympijským výborem či Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Lidovky.cz: Stává se často, že výsledky rodiče i samotné děti zaskočí?

Často k nám chodí sourozenecké dvojice, kdy jeden ze sourozenců je vnímán rodiči a okolím jako ten více talentovaný a rodiče jdou na sportovní den SportAnalytik víceméně kvůli němu. Po absolvování všech 9ti disciplín/testů SportAnalytik se zjistí, že méně „talentovaný“ sourozenec měl lepší výsledky ve více než polovině testů. To je pak pro rodiče velké překvapení. Nejde o to, že by ten první sourozenec nebyl talentovaný. Ano má výborné výsledky v rychlosti a koordinaci a tyto děti jsou obecně vnímáni jako sportovně nadaní. Nicméně faktorů ovlivňující úspěch ve sportu je mnoho včetně vytrvalostních, silových či technických, a tak i děti které nejsou na pohled rychlí a mrštní mohou mít výborné výsledky v mnoha sportech.

Lidovky.cz: Vaše know-how nyní využívá také Český Olympijský výbor pro celonárodní program, pozorujete již určitě srovnání, jak na tom české děti jsou?

Za tři roku projektu Sazka Olympijský víceboj na kterém s Českým Olympijským výborem spolupracujeme se účastnilo vice než 300 000 českých dětí. To jsou samozřejmě velmi cenná data, které jsou dále analyzována. Jedno z velmi zajímavých zjištění je, že děti ve městech mají v současné době lepší fyzickou zdatnost než děti z vesnic. Je to pravděpodobně dané většími možnostmi pro sportování ve městech či vyšší životní úrovní ve městech.

Lidovky.cz: V létě jste se podíleli na Sportovním létu v Hamleys – je testování pro děti hra a zábava?

Určitě, jedním z cílů testování SportAnalytik je, aby testování bylo pro děti zábavné a už aby i jako takové děti ke sportu namotivovalo. Není to žádný dril ale sportování plné zábavy a pozitivních emocí. Na Sportovním létu to je ještě okořeněné lístkem na kolotoč.

Lidovky.cz: Který sport je vám nejbližší?

Česko se dělí na tábory fotbalistů a hokejistů, já patřím k té hokejové. Nicméně jak se říká „sprinterem se člověk rodí a vytrvalcem se stává“, tak s přibývajícími roky se věnuji více vytrvalostním sportů jako cyklistika či triatlon.