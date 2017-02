Každý potřebuje slyšet slova naděje. Co je nocebo efekt?

„Pokud hodně zdůrazňují vedlejší příznaky nebo bolestivost nějakého zákroku, někteří pacienti si ony příznaky či bolestivost vsugerují a pak je skutečně zažijí,“ říká Petr Sojka, psycholog Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Brno.



Dalším příkladem noceba mohou zase být nemocní, kteří náhle začnou některé léky špatně snášet. Přečtou si totiž příbalový leták, kde se vedlejší příznaky musí povinně uvádět. A najednou začnou pociťovat popisované obtíže.

Vsugerovaná nemoc

Jiným projevem noceba je, když si člověk sám vsugeruje, že trpí závažnou nemocí. Například na neurologiimůže diagnostický proces trvat delší dobu, takže nemocný nemá ihned informaci o svém zdravotním stavu. A tak začne hledat sám.

Má počítač, otevře ho a podaří se mu najít třeba nevyléčitelnou nemoc ALS (amyotrofickou laterální sklerózu), při níž člověk ztrácí nervové buňky a přestává se pohybovat. Pacient může nabýt přesvědčení, že právě on touto chorobou onemocněl. Pokud je toto přesvědčení dostatečně silné, třeba na přechodnou dobu opravdu přestane chodit.

„Je to vlastně forma autosugesce. Na neurologii se s tímto jevem setkáváme a je to důkaz provázanosti mysli a těla. Člověk může mít nad tělem velkou psychickou moc a k některým znakům nemocí se skutečně dokáže přemluvit. Často to ale nedokáže kontrolovat,“ upozorňuje Petr Sojka.

Strachy místo faktů

Kdo je za nocebo a jeho následky zodpovědný? Lékař, který špatně vysvětluje, nebo pacient, který trpí nedostatkem informací?

Podle vedoucí klinické psycholožky Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Brno Hany Neudertové je potřeba, aby lékař nejen měl dostatek prostoru, času a zájmu o pacienta, ale zároveň aby si byl dobře vědom, jakým způsobem interakci s pacientem vede. Někdy může poplach způsobit jediné nevhodně zvolené a vyřčené slovo.

„Když jsem pracovala na oddělení léčby bolesti, přicházeli za mnou vystrašení i plačící pacienti. Plakali proto, že jim nikdo nechce říct, že jsou onkologicky nemocní. Dostali totiž léky na tlumení bolesti z kategorie opioidů a dočetli se o nich, že se někdy předepisují nemocným s rakovinou. A tak usoudili, že také mají nádor. Nevzali v úvahu, že se tyto léky nasazují také proti chronické, nenádorové bolesti. Neinformovaní lidé si často místo faktů dosazují své strachy a obavy, které jsou hodně spojeny s placebo nebo nocebo efektem,“ říká psycholožka.

O placebu i nocebu se kliničtí psychologové snaží s lékaři hodně diskutovat. Vysvětlují jim, jak s pacientem pracovat, jak mu srozumitelně vysvětlit účinky léku a jak vhodně mluvit o vedlejších účincích tak, aby pacient bez obav a nejistot lék přijal.

„Je to vlastně marketing. Farmaceutické firmy ho dokážou velmi vhodně využívat. Ve zdravotnictví to tolik neumíme,“ doplňuje Hana Neudertová.

Hypnóza není manipulace

Podle psychologa Petra Sojky je placebo vlastně soubor rituálů a symbolů, které se uplatňují například také v hypnóze.

„Pro klinickou hypnózu i placebo je sugesce zásadní. Hypnoterapeut v pacientovi může vyvolat silné očekávání toho, co se stane za nějaký moment. Třeba že se mu zvolní dýchání a zpomalí srdeční tep. Dává pak pacientovi různé nabídky ke změně chování, a pokud jsou tyto nabídky pro pacienta žádoucí, nevědomě je uskuteční,“ vysvětluje Petr Sojka. Je podle něj zbytečné obávat se toho, že nás někdo v hypnóze negativně ovlivní, abychom dělali něco, co si nepřejeme, například že nás donutí skočit z okna.

„Člověk má v sobě zabudované sebezáchovné prostředky, které by mu takovou věc nedovolily udělat. Hypnóza je totiž zvláštní stav pozornosti, zúženého vědomí. Není to ale tak, že by člověk najednou změnil své životní hodnoty a řekl si například, že na světě nemá smysl být,“ dodává Hana Neudertová.

Křehké hranice

Hypnoterapie a placebo efekt k sobě mají hodně blízko. Obojí může vyvolat žádoucí efekty, jako je utlumení bolesti, relaxaci nebo změnu fyziologických funkcí, nebo naopak mohou ovlivnit pacienta negativně. Hranice mezi pomocí a poškozením je křehká.

„V léčení máme lékaře a léčitele, u hypnózy zase hyponotizéry a hypnoterapeuty. Je to stejný model. Léčitelé slibují a nabízejí naději, lékaři postupují racionálně, podle faktů a statistik, ale přichází o důležitou hybnou sílu v pacientovi, která napomáhá v uzdravení. Každý totiž potřebuje slyšet slova naděje, aby mohl nastartovat samoléčebné mechanismy, které v těle má,“ uzavírá Hana Neudertová.