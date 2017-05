Jak upravit byt? Koberec je psí nepřítel a čisté misky jsou základ

Čemu se tedy při pořizování čtyřnohého přítele vyhnout? Jak přizpůsobit dům nebo byt, abyste jak vy, tak váš pes, byli spokojení? Přinášíme vám několik tipů, které vám v začátcích společného soužití výrazně pomohou.



Při výběru psa nic nepodceňte

Pokud přemýšlíte nad tím, že psa někomu darujete, nejprve si to dvakrát rozmyslete. Pes je živá bytost a vyžaduje určitou péči a pozornost a není nic horšího, než když věnujete psa někomu, kdo se o něj nedokáže postarat. Důvodů může být více. Ať už to jsou nedostatečné prostory, časová vytíženost nebo nedostatek financí. Dvakrát měřte i v případě, že uvažujete o psovi pro sebe. „Majitelé, kteří doposud žádného psa nechovali, by měli rozhodnutí o výběru věnovat více času a o svém záměru se poradit se zkušeným chovatelem nebo veterinářem. Často se totiž setkáváme s případy, kdy majitel výcvik zanedbá a psi můžou skončit v útulcích,“ upozorňuje veterinářka Dominika Kališová ze společnosti Royal Canin.



Miska za stovku, pelíšek kolem pětistovky

Máte-li pro nového zvířecího člena rodiny vyhrazen dostatečný prostor i čas, nezapomínejte, že samotná výchova něco stojí. Průměrně vás bude péče o psa stát 15 až 20 tisíc ročně (cena se liší dle velikosti a plemene). Počítejte také s vyššími počátečními náklady. Základem je pelíšek a misky. Cena pelíšku se odvíjí podle velikosti plemene. Kvalitu pořídíte již kolem pětistovky, ale spektrum je poměrně široké a najdete pelíšky i za dva tisíce korun a více.



Misky jsou výrazně levnější, nerezové stojí necelou stokorunu, keramické jsou zhruba o padesát korun dražší. Vždy mějte alespoň dvě – jednu na čistou vodu, kterou by měl mít pes stále k dispozici a druhou na granule. I s vodítkem, obojkem a případně nějakou hračkou se tedy při první investici můžete vejít do tisícikoruny, patnáct set korun by vám mělo bohatě stačit.



Dlažba je nejvhodnější

Když už máte základní vybavení, můžete i svoje bydlení uzpůsobit tak, abyste předešli nehodám nebo jiným nepříjemnostem. Pokud plánujete pořídit psa do nového domu či bytu, zvolte keramickou nebo kamennou dlažbu, které jsou odolnější než například plovoucí podlaha, která navíc klouže. Koberce rovnou vynechejte. Drží se v nich totiž psí chlupy a různé bakterie. A pokud náhodou plánujete spolu s pořízením psa i koupi nového nábytku, tak s tím raději počkejte. Minimálně do doby, než naučíte svého psa základní návyky.

„K základním návykům patří i způsob, jak psa krmíte. Jak misky s vodou, tak ty s granulemi, mějte stále na jednom místě. Stejně tak platí i to, že pes by si měl zvyknout na to, že je krmen vždy ve stejný čas. Štěňata se krmí častěji a pravidelně, u dospělých psů je ideální krmení 2x denně,“ doporučuje Kališová.