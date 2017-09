Kočičí pedikúra? Nový instagramový trend je podle veterinářů ‚krutý a groteskní‘

WASHINGTON/PRAHA Jak daleko jsou někteří majitelé domácích mazlíčků ochotni zajít, aby jejich zvířata na sociálních sítích získala pozornost? Někteří teď podle veterinářů překračují hranici: a to takzvanou „peticurou“ - v doslovném překladu pedikúrou pro domácí mazlíčky.

Peticura může znamenat řadu věcí: u psů se majitelé například spokojí s lakem na nehty, kterým často namalují i ty vlastní - zřejmě, aby vše ladilo a na Instagramu našlo co největší úspěch. U koček ale zacházejí dál. Kupují si plastové drápky, které následně lepí na tlapky svých zvířat, jak upozornil server The Times.

Řada lidí je kočkám lepí na drápy - což údajně neohrožuje to možnost je zatínat, jak se dušují jejich prodejci na Amazonu, kde se barevné kočičí nehty dají pořídit i za 10 dolarů - a někteří podle sociálních sítích dokonce přímo na kůži. To za předpokladu, že majitelé kočce nechali drápy nejprve chirurgicky odstranit, což je praktika ve většině evropských zemích ilegální, avšak v některých amerických státech i přes častou kritiku stále provozovaná.



Zdobné kočičí drápky ale prodejci prezentují jako etičtější, esteticky příjemnější variantu onoho odsuzovaného odstraňování kočičích drápů, která je „jednoduchá, nechirurgická a bezpečná“. Spolu s nimi majitelé pro svá zvířata kupují i speciální lepidla a kleštičky.

Umělé drápy, které často zdobí extravagantní potisky či třpytky, mají místo ostrých kočičích drápů zaoblené konce, podle výrobců především ochrání nábytek a pokožku majitelů. Veterináři v nich ale vidí nebezpečí.



Susie Neeová, vrchní sestra v řetězci klinik The Vet, řekla, že trend je groteskní. „Pro kočky je absolutně nepřirozené nemoci používat své nehty, a potenciálně to může vést ke zdravotním problémům,“ vysvětlila.

Britský útulek Battersea Dogs and Cats Home podle informací The Times dokonce zaznamenal případ, kdy majitelé přinesli kočku, která se ke svým umělým, červeným drápkům přilepila trvale - odstranit je mohli až poté, co zvíře uvedli do narkózy.