Kočka nebo pes? Na co myslet při výběru nového člena rodiny

Ať už si vyberete kočku nebo psa, měli byste vzít na vědomí, že to není „věc“, kterou odložíte, když vás přestane bavit, ale je to závazek na několik let. Nesmí jít o lehkomyslné rozhodnutí, pořizujete si živého tvora, který se stane součástí vašich životů a který bude vyžadovat vaši péči. Důkladně si proto promyslete, jestli máte na zvíře dostatek volného času a finančních prostředků. V rodině by rovněž měla panovat na pořízení psa nebo kočky shoda, jinak bude vždy někdo trpět.



Pes chcete trávit volný čas nejen doma, ale i venku



máte dostatek času na výchovu a výcvik



jste spíše extrovertní



hledáte věrného přítele



chcete mít pocit, že jste chráněn/a



preferujete zvířecí poslušnost



roční výdaje zhruba 13 000 Kč



Pokud jste se rozhodli pro psa, zřejmě hledáte především věrnost, přátelství, ale také třeba parťáka na výlety. To vše vám pes dá, pokud mu i vy na oplátku budete věnovat svůj volný čas, vycvičíte ho a poskytnete mu dostatek prostoru a pohybu. Poslední nezbytnou ingrediencí je láska. Důležité je uvědomit si, že není plemeno jako plemeno. Každý pes potřebuje pravidelné vycházky, ale je jasné z povahy plemene i ze stavby těla, že například teriéři a jiná lovecká plemena potřebují více pohybu než čivavy. Proto si u výběru plemene dejte záležet a zjistěte si, co který pes vyžaduje a v jakém prostředí se bude cítit nejlépe.



Výběr štěněte

Dalším důležitým aspektem, který byste měli vzít v potaz, je výběr štěněte. „Hned zpočátku byste se měli domluvit s chovatelem, zda upřednostňujete fenku nebo pejska. Pes je mohutnější, má stabilní povahu a může být tvrdohlavější. Oproti tomu fenu snadněji vychováte, v dospívání se však může povaha měnit, ale stále je mírnější než u psa,“ vysvětluje veterinářka Dominika Kališová z Royal Canin.



Kočka trávíte hodně času v práci



chcete přítulného společníka



jste spíše introvertní



nemáte čas na dlouhé procházky a výcvik



nebude rušit sousedy



roční výdaje zhruba 9 000 Kč



Kočka potřebuje prostor

Kočka na vás nebude zdaleka tak závislá jako pes. Pro někoho je tato vlastnost předností, pro někoho naopak důvod, proč si vybere psa. Zároveň kočka potřebuje prostor, pokud bude zavřená v jedné místnosti a čekat, až se vrátíte z práce, bude strádat. Proto, než se rozhodnete si kočku pořídit, všechno dobře promyslete.



Tipy pro správnou volbu kotěte

S výběrem kočky to není tak složité jako se psem. Avšak i mezi různými plemeny koček můžou být velké rozdíly. Zřejmě největší rozdíl je v délce srsti. O krátkosrsté kotě se musíte starat jinak než o dlouhosrsté, a to ještě existuje bezsrsté plemeno sphynx, které má svá specifika. Stejně jako u psů tedy platí, že jednotlivá kočičí plemena mají své požadavky, které byste si měli před pořízením pečlivě nastudovat.

První podstatné rozhodnutí se týká výběru původu či rasy kočky. Chcete-li kočku, která s vámi bude trávit večery na gauči, pak je jasnou volbou kočka domácí. Jestliže ale toužíte po účasti na výstavách, pak je na místě vyhledání chovatelské stanice.



Bydlíte-li v domě se zahradou a chcete, aby vaše kočka pobývala většinu času venku, důkladně popřemýšlejte, jestli si pořídíte kočku s rodokmenem, protože ji může nakrýt cizí kočka a můžete mít nechtěná koťata.



Pokud chcete, aby vám kočka věnovala co nejvíce pozornosti, zvolte kočku siamskou nebo orientální. Právě tato plemena jsou nejživější a vyžadují nejvíce lidské pozornosti.



Říká se, že kocouři jsou mazlivější a oddanější než kočky, cože je do jisté míry dáno i kastrací, které se časem nevyhnete, pokud neplánujete vrh. S kocourem vám odpadnou starosti se značkováním a u kočky se vyhnete mrouskání či nečekanému narození koťat.

Kotě si můžete pořídit ze specializované chovatelské stanice, kde dostanete průkaz původu, který dokládá seznam předků zvířete. Díky PP se můžete účastnit výstav a soutěží, a zároveň máte záruku, že z kotěte vyroste standard daného plemene. „Před rezervací kotěte je dobré chovatele navštívit, promluvit si s ním a prohlédnout si prostředí, kde kočky žijí. Správný chovatel by se měl zajímat o to, do jakých rukou půjde jeho zvíře a navíc by vám měl poradit v prvních krocích o péči kotěte,“ dodává Kališová.