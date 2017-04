Kočku můžete vychovat jako psa. Ale chce to jiné metody, říká trenérka zvířat

Jde kočka trénovat stejně jako pes? A na to už je odpověď trošku složitější. Já bych zde ráda rozebrala dvě v současnosti nejčastěji využívané metody tréninku. Musíme si v první řadě ale uvědomit, že psi jsou v tomto případě velkým specifikem. Psi jsou tvorové, kteří by za nás opravdu skutečně dýchali, jsou vděční za každé naše slovo chvály a spoustu věcí pro nás udělají jen proto, že to my chceme a máme třeba jen radost, že se naučili něco nového.

Psi jsou jedni z našich nejčastějších společníků v domácnosti a tak není divu, že každý chce mít doma hodné a poslušné zvíře, které s ním bude vycházet a bude to ideální parťák ve všech životních situacích. Proto v současnosti najdeme spoustu psích školek, psích cvičáků, trenérů a specialistů na psí chování. Podle posledních průzkumů jsou však psi až druhým nejčastějším mazlíčkem v domácnosti. Prvenství v tomto žebříčku zaujaly překvapivě kočky. Takže logicky bychom měli slýchat o kočičích trenérech, kočičích školkách a kočičích cvičácích...



Já osobně o kočičí školce ještě nesyšela a popravdě mi ta představa samotná příjde velmi komická . Místnost plná koček, které ani za mák nedělají to, co jejich páníček chce a naopak se snaží schovat do jakékoli škvírky. Takto to opravdu nefunguje. Obecně by se dalo říci, že kočka není pes a kočka se trénovat nedá. Jak jsem ale již na začátku řekla opak je pravdou, ale k tomu se dostaneme až za chvilku. Na začátku jsme si řekli, že je spousta směrů tréninku psů.

Nejčastější metodou, kterou se snaží aplikovat téměř každý, je, jak já říkám, metoda cukru a biče. A není divu, protože jí aplikujeme i sami na sebe. Je to metoda, při které klasicky, když se psu něco podaří, nadšeně jej chválíme, nacpeme do něj dobrůtky a všichni máme radost, jak se to povedlo. V opačném případě, když zvíře udělá něco zle, dostane vynadáno, jsme i sto použít hrubé násilí, až se nás zvíře bojí. Tato metoda je často učinná, ale prozradím vám, že je učinná právě pouze na psa, protože pes má respekt k autoritám.

Pokud tuto metodu začnete používat na kočku, kočka bude nadšená v momentě, kdy jí chválíte a bude vás milovat. Ale v momentě, kdy udělá něco zle, například když se vám vymočí na koberec a vy jí přistihnete a začnete na ní křičet. Chytnete kočku, která by nejraději utekla, protože už v tento moment ví, že udělala, co neměla, vyklepete jí za kožich, v loužičce jí vymácháte čumák a ještě jí dáte na zadek, tak jste se v kočičím světě dopustili největší křivdy, jaké jste se dopustit mohli. A věřte tomu, že okusíte sladkou pomstu. Tím se dostáváme k prvnímu rozdílu mezi psem a kočkou.

Pokud toto stejné uděláte psu, nejčastější reakcí bude buď, že se po vás ožene a pak z pravidla dostane ještě víc na zadek, a nebo se stáhne, začne se bát a začne za vámi omluvně dolézat. První reakci můžeme vidět i u kočky. V momentě, kdy jí chytíte, tak se kočka může začít bránit, sekat a kousat, což nás stejně jako u psa vytočí ještě víc, ale druhá varianta je naprosto odlišná. Kočka, když provede něco zle, nebude se vám omlouvat, sice se stáhne a vypadá to zdánlivě, že jí čin mrzí. Ve skutečnoti ale kuje pikle, jak se vám pomstít, a z pravidla vás napadne v nečekaný okamžik nebo vám pomočí nějakou důležitou osobní věc. Často to bývá třeba polštář. Takže vidíme, že tudy cesta k tréninku kočky nevede a reakce psů a koček se rozcházejí.

Pět základních kroků

Pak ale máme metodu prakticky jen cukru, které se říká pozitivní motivace. Pozitivní motivace je ve zkratce metoda tréninku, při které zvířeti přidáváme něco, co chce. Nejčastěji je to něco dobrého k jídlu. Tato metoda ovšem operuje s tím, že zvíře do ničeho nenutíme násilím, ale chce s námi spolupracovat samo a dobrovolně s vidinou dobré odměny.



V trenérském světě se říká, že tato metoda se skládá z pěti jednotlivých kroků: 1. zvíře chce práci, 2. dáme zvířeti povel, tedy práci, 3. zvíře pracuje a vykonává povel, 4. řekneme „děláš to dobře“ pomocí signálu, který jsme si předem domluvili, 5. dáme odměnu.



Tím, že tato metoda je opravdu založená na tom, že zvíře nám říká „já chci“, tak je možno dosáhnout velmi dobrých výsledků. Neříkám, že tato metoda je ideální pro všechny situace. Dle mého soudu jsou i situace, kde zvíře musí poslechnout na první povel bezmyšlenkovitě hned i bez jakýchkoli pamlsků, ale pokud hledáme metodu tréninku, kterou by se dali společně trénovat psi i kočky, tak je to právě metoda pozitivní motivací. A to především právě proto, že psi mají radost už jen ze stráveného času s námi a toto je zábavně strávený čas, při kterém získají ještě nějakou tu dobrotu navíc.

Kočce o naší radost vůbec nejde, kočka chce udělat radost vždy a především sama sobě a největší radost má z toho, když může trénovat nás jako své majitelé . Což vlastně z pohledu kočky funguje, protože kočka je, dle mého soudu, přesvědčená o tom, že různými cviky nás ukecává, abychom do ní ládovali odměny a zkouší, co všechno může fungovat. To ale je dle mého soudu skvělé, protože díky této metodě se dokážeme domluvit s rozdílnými živočišnými druhy jako se sobě rovnými. Takže pokud se ptáte, zda jde kočka vycvičit stejně jako pes, má odpověď zní: ano, kočka se dá vycvičit stejně jako pes, ale musíte umět použít tu správnou metodu.