Kombinace léků a multivitamínů může tělu uškodit

Cereálie na snídani, jogurty, šťávy, čokoládové tyčinky... Jen málokterá potravina unikla „obohacení“ vitaminy a minerálními látkami. Je to ale v pořádku?



„Tohle jsou většinou takzvané funkční potraviny. Z pohledu jednotlivých vitaminů a minerálních látek to může pro konzumenta mít smysl v případě, že mu zrovna nějaký vitamin chybí, například kvůli nemoci,“ vysvětluje farmaceut a nutriční terapeut z Masarykovy univerzity v Brně Tomáš Pruša.

Kdy vitaminy nepomáhají

„Z komplexního hlediska se ale naše tělo vystavuje zátěži látek, které musí zpracovat,“ doplňuje. „Ty mohou být přirozenou součástí surovin nebo mohou vznikat při výrobě potravin a nemusí být vždy vhodné.“ „Příkladem látek vznikajících při výrobě potravin s negativním vlivem na zdraví mohou být chlorpropanoly v margarínech a pekařských výrobcích či akrylamid ve výrobcích z brambor, v pekařských výrobcích, müsli,“ říká.

„Proč vlastně vitaminy a minerální látky konzumujete, když jste zdráv?“ ptá se Tomáš Pruša. „Můžete mi odpovědět, že vitaminy v tabletách jíte kvůli prevenci. Dobře, ale v některých studiích se ukázalo, že doplnění stravy o vitaminy nemusí být vždy prospěšné.“ Důvod je prostý. V určitých podmínkách a při vyšších dávkách se mohou některé z vitaminů stát prooxidačními. Místo aby snižovaly tvorbu volných radikálů, které mohou poškozovat naše tělo, naopak třeba podporují rozvoj zánětu.

„Mnoho lidí má také strach z nasycených tuků, které jsou například v másle, tučných sýrech nebo mase. Obavy jsou na místě, když budou jíst jednostranně založenou stravu, mít nedostatek pohybu, trpět stresem. Pak si přídavkem vysokých dávek vitaminu C v podobě doplňků stravy nepomohou, ale můžou si uškodit. To ale neplatí o konzumaci zeleniny, v ní není tak vysoký obsah jediného vitaminu a jsou přítomny další látky s antioxidačním účinkem, například flavonoidy,“ pokračuje Tomáš Pruša.

Multivitaminy? Orgány trpí

Dalším trendem poslední doby jsou multivitaminy. Když je někdo podle magistra Prušy začne užívat bez odborné konzultace, mohou pomoci v případě potvrzeného nedostatku konkrétního vitaminu. Ale vše ostatní je pro náš organismus nadbytečné.

„Je to zátěž pro ledviny i játra. Pokud jsme zdraví, nic se nestane. Pokud máme nemocné třeba právě ledviny, pak to může mít nepříjemné následky,“ upozorňuje brněnský farmaceut a nutriční terapeut. Navíc platí, že vzájemnému působení léčiv a doplňků stravy není věnována taková pozornost jako u vzájemného působení samotných léčiv. „Volně dostupné vitaminy a minerální látky jsou zpravidla prodávány jako doplňky stravy. Jsou to tedy potraviny a nároky na ně jsou méně přísné než nároky kladené na léky,“ upozorňuje Tomáš Pruša.

Hry se zdravím

Lidé skutečně často kombinují různé doplňky stravy i s léky a vůbec netuší, zda to může mít nějaké následky.

„Konkrétním příkladem nešťastné interakce je například nemocný, který bere warfarin,“ říká Tomáš Pruša. „To je lék proti srážení krve a předepisuje se pacientům, kteří měli nějaký kardiovaskulární problém. Užívají ho dlouhodobě. Ve chvíli, kdy si tento pacient vezme kvůli viróze ještě například acylpyrin, nebo doplněk stravy či léčivou rostlinu se stejnou obsahovou látkou, zvýší se účinnost warfarinuamůže hrozit riziko vnitřního krvácení. Podobně je třeba dávat pozor u doplňků stravy s česnekem či u některých rostlin používaných v čínskémedicíně. Interakcemohou ale také vést ke snížení účinnosti. U warfarinu to může být kombinace s ženšenem či vyššími dávkami vitaminu C.“

Také třeba vláknina snižuje vstřebávání některých léčiv, vitaminů a minerálních látek. Příkladem snížení účinnosti je kombinace hormonální antikoncepce a třezalky tečkované, při níž mohou antikoncepční pilulky ztratit účinnost.