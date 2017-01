Konec jaguárů v USA? Trumpova zeď oddělí samce od samic

Oba američtí jaguáři jsou totiž samci, kteří se pohybují na území Arizony. Nejbližší samice jaguárů se nacházejí za mexickou hranicí. Až do této chvíle to nepředstavovalo problém. S pojmy jako státní hranice, občanství, či nelegální migrace si jaguáři narozdíl od lidí nemuseli dělat starosti. Jedním z Trumpových předvolebních slibů ale byla stavba zdi mezi USA a Mexikem, která jaguárům ‚odlišných národností‘ znemožní volně přecházet mezi jednotlivými státy. Trumpova zeď tak pravděpodobně způsobí vyhynutí divoce žijících jaguárů v USA, kteří se nebudou mít s kým rozmnožovat.

Až donedávna se vědci domnívali, že jedinou volně žijící ‚velkou kočkou‘ na území USA je jaguár přezdívaný El Jefe, což znamená Boss. Koncem minulého roku ale vědci potvrdili výskyt dalšího jaguářího samce ve Spojených státech. El Jefe je v USA velmi populární a disponuje dokonce vlastní stránkou na Wikipedii. Poslední jaguáří samice v USA byla zastřelena v roce 1963.

Jako řešení se nabízí dovezení jaguářích samic z Mexika do USA. To navrhuje i americko-mexická nezisková organizace Severní jaguár, která usiluje o vytvoření stabilní populace jaguárů v severním Mexiku a na jihozápadě USA. Organizace se také zasazuje o vyčlenění speciálního území o rozloze 50 milionů akrů, na kterém by ‚velké kočky‘ mohly žít v bezpečí před pastmi a jedy.