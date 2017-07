Krevní destičky léčí rány i proleženiny, říká odbornice

LN V čem je hojení pomocí krevních destiček převratné?

Vychází se z toho, že základní funkcí krevní destičky je její role v zastavování krvácení. Při něm se krevní destičky rozpadají, protože srážlivý proces probíhá na vnitřních površích destičkových membrán. Je proto velmi logické, že krevní destičky uvnitř obsahují takzvané destičkové faktory, které mají silný hojivý a regenerační potenciál. Po uvolnění se navazují na membrány buněk, které tak stimulují k regeneračním pochodům. Navíc do rány přitahují i kmenové buňky, které mají schopnost se změnit na jakoukoliv zrovna potřebnou buňku pojivové tkáně. Problém byl a do jisté míry stále je v jejich získávání a vhodné úpravě. Krevní destičky tvoří jen velmi malou část krve. Při jejich získávání se tedy musí odebrat potřebné množství plné krve, izolovat pár mililitrů plazmy bohaté na destičky a zbytek krve se likviduje.

LN Není možné použít jen destičky a zbylou krev využít jinak?

Existuje i metoda přímé separace plazmy, která je nákladná a nehodí se pro každého člověka. Je to postup, kdy je člověku krev odebírána do přístroje, ve kterém se oddělí plazma od dalších složek krve, která se zase vrací zpět. Takhle se získávají krevní destičky od dárců na transfuzních odděleních – hodí se pro pacienty, kteří potřebují vlastní destičky doplnit především kvůli krvácivým problémům. K využití pro hojení ran se tato metoda používá ve spolupráci právě s transfuzními odděleními. Častěji se ale využívají metody zpracování odebrané plné krve. Dnes jsou už technologie, které umožňují zpracování odebrané krve přímo v ambulanci. Jako druhá cesta se jeví zpracování zvířecí krve z vyšetřených a kontrolovaných zvířat. I to je drahé. Navíc je potřeba znát vlastnosti takové krve, aby výsledný destičkový lyzát byl dostatečně čistý a nehrozila imunitní reakce u člověka, ale výsledek je více než uspokojivý. Podle legislativy je nicméně možné používat je pouze na bázi „kosmetických preparátů“, není možné k nim deklarovat léčebné účinky.

LN Jak si mám představit průběh léčby pomocí destiček? Jak dlouho trvá?

Způsob podání vlastní plazmy (PRP – plazma bohatá na destičky – pozn. red.) je odlišný podle toho, co pacient potřebuje, používá se zevně na kůži nebo injekčně. Velmi obecně lze říct, že použití destičkových faktorů urychluje hojení zhruba o 40 až 60 procent. Fantasticky také fungují jako kosmetické preparáty na zlepšování pleti.

LN Pro jaké nemocné se hodí?

Snazší je říct, pro koho se nehodí. Nedá se použít do kontaminovaných ran, pokud nejsou vyčištěné. Jinak použití není indikačně omezené. Omezení je dáno především nákladností získávání plazmy bohaté na destičky, a proto vždy musí lékař posoudit míru zdravotního přínosu a nákladů. V jednoduchých případech, kdy posilujeme vlastní regeneraci, jsou vhodné přípravky, které využívají destičkové faktory již zmíněné zvířecí krve. Pokud je mi známo, žádné podobně produkty nejsou k dispozici nikde na světě a české výrobky mají primát. K normalizaci sliznice v dutině ústní je to potravinový doplněk, jiný gel se dá použít k regeneraci kůže například po oparu, štípnutí hmyzem nebo po popálení. Lékaři používají destičky také k léčení proleženin.

LN Lze porovnat účinnost v porovnání s klasickými metodami léčby ran?

Vzhledem k tomu, že samotná standardizace metody použití vlastní plazmy je velmi obtížná, je také velmi obtížené srovnání takové metody s jinými, dosud zavedenými lékařskými postupy. Výsledky jsou vlastně širokým souborem jednotlivých případů. Ostatně už samotná definice plazmy bohaté na destičky je velmi široká. Uvádí se dvou- až pětinásobné množství trombocytů neboli krevních destiček oproti plné krvi. Různý způsob přípravy navíc vede i k různé kontaminaci bílými krvinkami. Do toho ještě vstupují různé způsoby aktivace krevních destiček, faktory ovlivňující jejich srážení a podobně. Často je v případě hojení ran výhodné kombinovat klasické metody s použitím destičkových faktorů.

LN Nakolik je tato léčba běžně dostupná? Platí ji zdravotní pojišťovny?

Využití vlastní plazmy je nákladné, i když záleží na použité technice její separace. Pokud vím, plné hrazení pojišťovny neposkytují. Oproti tomu lze už dnes v lékárnách zakoupit destičkové faktory pro zevní použití ve formě gelu, krému nebo potravinového doplňku. Z osobního hlediska tomu jako lékařka fandím, protože jde o přirozený a tělu vlastní způsob regenerace a hojení.