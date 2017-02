Křupka ve tvaru gorily se na eBay vydražila za 2,5 milionu korun

Ten byl zastřelen loni v květnu v zoologické zahradě v americkém Cincinnati kvůli obavám, že ublíží dítěti, které spadlo do jeho výběhu.



Start bidding on a Harambe Hot Cheeto. Biding is at $11.99https://t.co/Eg1CS9LMbs pic.twitter.com/G5XPyhjt6s