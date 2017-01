L’Espresso: Paní módu letos čeká další černý rok

Kdyby móda byl státem, byla by sedmou světovou velmocí s 2,4 triliony dolarů (asi 60 trilionů Kč) hrubého domácího produktu. Ve skutečnosti je to jeden z nejvýznamnějších průmyslových sektorů, jehož ekonomický vliv nemá hranic. Móda dokázala odolat krizi a ještě za ní růst. Zatímco jiné sektory trpěly, vydělávala: od roku 2009 do dneška se její ekonomický zisk zdvojnásobil.



Vědečtější přístup k tomuto sektoru však vychází ze skutečnosti, že v tomto světě rozvíjejícím se bez hranic nastal mrazivý rok. Produkce hodinek a šperků, která až do roku 2015 rostla o 11 procent ročně, má letos růst jen o jedno až dvě procenta. Další sektor, který byl až dosud jakýmsi nezničitelným strojem na peníze, totiž výroba kabelek, která ročně rostla o deset procent, loni rovněž klesla na tři až čtyři procenta.

V sektoru módy nastaly některé zásadní změny, jejichž účinek se bude dlouho projevovat. Heslo všech producentů loni bylo vyrábět s menšími náklady. Někteří dříve, jiní později se setkali s nejistotou pokud jde o chování zákazníků při nakupování přes internet a nákupy v kamenných obchodech zase ovlivnil strach z terorismu, který způsobil, že obchody zely prázdnotou a obrat klesal.

Dalším faktorem, který poznamenal černý rok módy, bylo zpomalení čínské ekonomiky. Konečně spotřebitelé si zvykli, že jim trh nabízí zboží za stále nižší ceny prostřednictvím slev, akčních nabídek, discont shopů a outletů.

Průmysl na to reagoval snížením nákladů. To je případ značek Burberry, Sonia Rykiel, Roberto Cavalli, ale také Ralph Lauren a Marks & Spencer, které reagovaly uzavíráním obchodů a snižováním počtu zaměstnanců. Metoda používaná zpočátku jen v takzvané fast fashion se ukázala být strategická i v luxusním sektoru, který se jí dříve štítil: aby rychleji reagovali na poptávku spotřebitelů, přinesly velké značky jako Burberry, Tom Ford a Tommy Hilfiger v září na přehlídková mola produkty vyrobené podle kritéria see now, buy now, podívej se a rychle kup.

To vše vytváří rostoucí tlak na návrháře. Vytvoření šesti kolekcí za rok, jak tomu je dnes v mnoha případech včetně luxusu, vede návrháře k tomu, že se stále více podrobují trhu než své kreativitě a někdy kopírují.

Černý rok módy má však dva velké vítěze: jedním z nich je athleisure, produkt, který v sobě spojuje módu s pohodlím a sportem. Zde byl loni roční růst o osm procent a také tento rok se předpokládá, že se tento sektor bude rozvíjet rychleji než jiné. Druhým je takzvaný luxus za přístupné ceny, který loni vzrostl o devět procent. Tyto a další trendy trhu, jako je islámská móda, výroba sérií zvaných genderless, které jdou dobře ženám i mužům, jako to loni dělala Zara, přihlížení ke stárnutí populace a k její kupní síle, to všechno jsou způsoby, jimiž se průmysl snažil až dosud reagovat.

Manažerská poradní společnost McKinsey předpovídá, že dojde-li k opětovnému vzestupu sektoru módy, neobjeví se na její scéně žádný nový hrdina. Problémy, které se projevovaly loni, se přenesou i do letošního roku. Letošek bude spíše rokem, kdy budou muset manažeři prokázat, že to jsou oni, a nikoli návrháři, kdo zachraňují slípku snášející zlatá vejce. Značky budou znovu snižovat náklady a budou se snažit upevňovat vztahy se zákazníky.