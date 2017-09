Lék používaný k léčbě nádorů může pomoci i s onemocněním ledvin

PRAHA Lék používaný k léčbě některých nádorů může pomoci i nemocným s polycystickou chorobou ledvin. Jeho účinek objevil mezinárodní tým pod vedením přednosty Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty univerzity Karlovy Vladimíra Tesaře. Nemocnice o tom informovala v tiskové zprávě.

Polycystická choroba ledvin je nejčastější geneticky podmíněné onemocnění. Na 600 porodů připadá jedno nemocné dítě a rodič s onemocněním má 50procentní pravděpodobnost, že onemocní i jeho potomek. Dochází k poruše vývoje ledvinových kanálků a v orgánu se tvoří cysty způsobující jejich zvětšování a postupné selhání. U pacientů nad 50 let je obvykle nutné nemoc léčit umělou ledvinou, nemocní tvoří osm až deset procent všech pacientů, kteří potřebují dialýzu.



Lék na toto onemocnění se vědci snaží najít už více než deset let. Studie Tesařova týmu ukazuje, že lék dokáže zpomalit postup nemoci. „Po ověření výsledků dalšími studiemi by lék mohl do budoucna představovat možnost výrazného zlepšení kvality života pacientů s polycystickými ledvinami a eventuálně i ušetřit náklady na léčbu dialýzou a transplantací,“ uvedl Tesař.



V horizontu pěti až deseti let by se podle něj mohly objevit další léky se stále lepším efektem na růst cyst a s lepší tolerancí, která umožní jejich dlouhodobé užívání. Výsledky studie zveřejnil prestižní odborný časopis Journal of the American Society of Nephrology. Tesař byl dlouholetým předsedou České nefrologické společnosti, je členem Evropské renální asociace a Americké nefrologické společnosti, které sdružují odborníky, kteří se léčbou a zkoumáním ledvin zabývají.