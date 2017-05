Leknín a bonsaj. Botanická zahrada má v expozici dva unikáty

Leknín Blue Spider ve volné přírodě neroste, na Floridě ho uměle vyšlechtili před více než 20 lety. Zaujme na první pohled, podle Urbanové je úchvatně modrý. V překladu jeho jméno znamená modrý pavouk. „Jméno má podle listu. Na něm je kresba v podobě pavouka,“ uvedla Urbanová.



Blue Spider je v pavilonu leknínů, kde vedle něj zatím kvete už jen euryale vzdorná. Na největší a dominantní leknín expozice, viktorii královskou je ještě brzo. „Viktorie začínají teprve dělat listy, pokvetou až tak za měsíc,“ řekla.

Botanická zahrada také poprvé vystavuje svoji nejstarší bonsaj, 338 let starou muraju latnatou, kterou získala loni v prosinci. Bonsaj je 1,4 metru vysoká a je ve výstavním prostoru, který je vyhrazený bonsajím v horním patře skleníkového komplexu. Bude tam vždy od jara do podzimu. „Je to teplomilná bonsaj a přes zimu musela být v teplém skleníku. Tato expozice je určena pro chladnomilné rostliny, takže jsme museli čekat, až se oteplí,“ řekla hlavní zahradnice.

Na jiném místě areálu, v Orientální zahradě, je další vzácná bonsaj. Zhruba 250 let starý jalovec čínský. Má primát v tom, že je nejdéle pěstovanou bonsají na evropském kontinentu, už více než 140 let.

Nejstarší botanická zahrada v republice na letošní sezonu připravila i dvě nové expozice. Za pavilonem leknínů vytvořila zákoutí s různobarevnými japonskými javory a ukázkou nevšedního zahradního designu. Nová je i sousední expozice nazvaná Rustikální zahrádka. „Je to návrat ke kořenům zahradnictví u nás. Jsou tam různé staré odrůdy zelenin a rostlin ze zahrádek, které bývaly před domy někdy na začátku 20. století,“ uvedla Urbanová. Roste tam například stará odrůda pivoňky, kosatce, fazolí, brambor, pažitky či petržele.

Bez využití je nyní naopak kiosek. Zahrada ho uzavřela, protože se na něj vztahovala povinnost zapojit se do elektronické evidence tržeb (EET). Tržby ale nebyly takové, aby se zahradě zavedení systému EET vyplatilo.