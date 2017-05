Léto se blíží. Jak přepravit psa na dovolenou?

Jak přepravit mazlíčka v autě?

V den cesty omezte krmení a určitě si sebou nezapomeňte vzít vodu a cestovní misku, pitný režim je důležitý, jelikož některá plemena mají v létě sklon k přehřívání. Do auta si zabalte deku nebo pelíšek a nesmí chybět ani bezpečnostní pás pro psa, který pořídíte za pár korun v každém zverimexu. Ručník na špinavé psí tlapky se vám taky bude hodit.

kovová klec - hodně vzdušná, bytelná, je možné ji skladovat složenou



plastová přepravka - určená zejména pro přepravu, snadno se čistí, hůře se skladuje



látková kennelka - není vhodná pro psy, kteří se snaží dostat ven, není možné si na kennelku něco těžšího odložit, je však lehká, pohodlně přenosná i skladovatelná



v kufru s mříží oddělující zavazadlový prostor, v některých autech jsou mříže z výroby nebo se dají dokoupit univerzální mříže



na zadním sedadle s autopásem, pro psa použít postroj a autopás



Zejména u dlouhých cest dbát na pohodlí psa - dostatek prostoru, možnosti protáhnout se a vyvenčit se, dostatek vody. „Z mého pohledu je nejbezpečnější přeprava v přepravce umístěné na zadních sedadlech a ukotvené proti pohybu, ale třeba u rodin s dětmi je tato varianta nemožná. Proto je pak vhodnější přemístit přepravku do kufru,“ říká Zuzana Novotná, specialistka z největšího e-shopu s chovatelskými potřebami Spokojený pes.



V případě, že zvolíte dopravu vlakem, vyberte si pečlivě dopravce. Ne všichni totiž povolují převážet psa bez klece, tašky či náhubku. Někde je přeprava zvířete zcela zdarma a jinde zaplatíte malý poplatek, který se pohybuje okolo 50 korun.



Jak je to s cestováním v letadle?

Malí psi mohou do příručního zavazadla - plně uzavíratelná přepravka s nepropustným dnem - rozměry tak, aby se taška vešla pod sedadla, přesné rozměry je potřeba si zjistit vždy u letecké společnosti, větší psi musí do přepravky v zavazadlovém prostoru - přepravka musí mít certifikaci IATA, přípípadně některé společnosti mají své přepravky. V případě nevolnosti je možné použít tablety Reisfit, které se podávají 30 minut před cestou, jsou vhodné pro psy i kočky.

Co musí mít zvíře, pakliže cestujete do zahraničí?

Do všech zemí musí být psi čipovaní a očkovaní proti vzteklině. Některé země mohou mít více požadavků (odčervení, jiné vakcinace, mimo Evropu i nějaké veterinární potvrzení) - aktuální a podrobné informace dle cílových destinací u Státní veterinární správy (https://www.svscr.cz/).