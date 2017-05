Letoun krále rokenrolu Presleyho se prodal za 430 tisíc dolarů

Oranžový letoun Lockheed Jetstar stál přes 30 let na ranveji v Novém Mexiku, kde se stal turistickou atrakcí. Nemá sice motor a vyžaduje celkovou rekonstrukci, duch Elvise Presleyho je v něm však stále přítomný. Přesto se tento letoun z roku 1962 prodal dost pod odhadní cenou.



Interiér letadla byl vytvořen přesně podle Elvisových požadavků, uvedl prodejce. Sedačky jsou potažené červeným sametem a na zemi je červený koberec. Dokonce i opěrka na toaletě je podle agentury DPA sametová. Umyvadlo je z mramoru a nad ním jsou pozlacená světla.

Další letouny, které před více než 40 lety používal rockenrolový král a jeho rodina, jsou nyní vystaveny v Memphisu ve státě Tennessee v Elvisově muzeu v Gracelandu. To bývalo hudebníkovým venkovským sídlem.

I tyto letouny, pojmenované Lisa Marie (po Elvisově dceři) a Hound Dog II, měly jít do dražby. Po protestu hudebníkových fanoušků však zůstaly v muzeu v Gracelandu. To patří k nejnavštěvovanějším budovám v USA, každý rok do něj zavítá přes 650 000 Elvisových fanoušků.

Elvis Presley (1935-1977) patří k nejvýraznějším postavám hudební historie, snad nikdo jiný neovlivnil svět populární hudby tak jako on. Miliony fanoušků si získal podmanivým hlasem i provokativním tanečním stylem. Vytvořil řadu nesmrtelných hitů, například That’s All Right (Mama), Blue Suede Shoes, I Want You, I Need You, I Love You, All Shook Up či Love Me Tender. Zemřel v srpnu 1977 ve věku pouhých 42 letech na selhání srdce.