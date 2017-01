Lidé každý rok pražské knihovně věnují tisíce vyřazených knih z vlastních sbírek

Zbylé knihy knihovna čtenářům rozdává třeba prostřednictvím pouličních čítáren, řekla mluvčí městské knihovny v Praze Lenka Hanzlíková.

„Do fondu připisujeme pouze zlomek z toho, co lidé do knihoven přinesou,“ uvedla mluvčí. Jde prý většinou o novinky na knižním trhu, tedy knihy do pěti let stáří, knihy v perfektním stavu, dále pak populární publikace, o které je mezi čtenáři zájem, nebo knihy doplňující specializované knihovnické fondy, třeba pragensia, divadelní nebo hudební publikace.



Další tisíce knih, které lidem zbývají v krabicích třeba po prarodičích, a které neprojdou výběrem knihovníků, ale také putují ke čtenářům. Možností je celá řada. Lidé mohou takové knihy najít ve vybraných pobočkách v regálech s názvem čtenáři čtenářům, v pouličních knihovnách nebo v knihovničce na nádraží v Dejvicích. Na dnech pro výměnu knih mohou čtenáři knihu nejen vyměnit, ale třeba najít nové přátele. Tematické výměny se zaměřují na konkrétní žánry, třeba scifi, fantasy nebo na detektivky.

Městská knihovna v Praze ve čtyřicítce poboček nabízí více než dva miliony knih a dalších dokumentů. V roce 2015 všechny pobočky knihovny odbavily 6,16 milionu výpůjček. Městem zřizovaná instituce hospodařila s rozpočtem 275 milionů korun, navštěvuje ji přes 173 000 čtenářů.