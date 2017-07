Lvice v Tanzanii si adoptovala osiřelé leopardí mládě. Odborníci jsou v šoku

Pro znalce života lvů, ke kterým Hunter patří, jde o ohromující novinku. To, že samice šelem kojí mládě jiného druhu, bylo zatím doloženo jenom u zvířat žijících v zajetí. Z volné přírody jsou známy pouze mimořádně vzácné případy, kdy samice leoparda nebo pumy přijaly za své osiřelé mládě, avšak vlastního druhu.

Hunter tvrdí, že prozatím nebyl v přírodě spatřen a v literatuře není zdokumentován případ šelmy, která ke kojení přijala mládě jiného druhu. „Jde o něco nevídaného, o jev, který se dá spatřit jednou za život,“ řekl.



Fotografie v úterý pořídil jeden z hostů rezervace Ngorogoro. Skupina KopeLion s podporu organizace Panthera se tam snaží urovnávat spory mezi lvy a místními zemědělci, jejichž domácí zvířata se někdy ocitnou na jídelníčku lvů. KopeLion tamní lvy monitoruje, což vysvětluje, proč má na snímku zachycená lvice na krku obojek s GPS.

Její jméno je Nosikitok a je o ní známo, že koncem června porodila vlastní tři mláďata. „Je zaplavena mateřskými hormony a instinktem, který jí velí starat se o svá mláďata. Něco podobného by se nestalo, kdyby nekojila také svá lvíčata,“ řekl Hunter. V normálním případě by lvice mládě jiného druhu prostě zabila, protože v divočině je mládě, jakkoli roztomilé, příležitostí získat potravu.

Samotný přebytek hormonů ale podle Huntera k vysvětlení vzácného snímku nestačí. Není jasné, kam se poděla vlastní matka leopardího mláděte a zda je naživu. Také není známo, zda byla Nosikitočina mláďata v době kojení leoparda v bezpečí, nebo zda o ně lvice přišla. Ve čtvrtek ráno podle údajů GPS nebyla ani na místě, kde by měla lvíčata být, ani tam, kde kojila leoparda.

Hunter odhaduje, že mládě je staré zhruba tři týdny, a nemyslí si, že pro něj příběh skončí šťastně. Lvice se obvykle k porodu uchýlí do ústraní a ke smečce se vrátí i s mladými, když jsou jim asi dva měsíce - pokud je odchová.

I kdyby se Nosikitok rozhodla leoparda adoptovat, zbytek smečky nebude mít pro mládě jiného druhu stejné pochopení. „Bylo by úžasné to setkání pozorovat. Přál bych si, aby to skončilo šťastně, ale jsem si vědom toho, že to leopardí kotě čeká velká zkouška,“ řekl Hunter.