Majitelé pátým dnem hledají metrovou papouščí samičku, ulétla s partnerem

ŠUMPERK Téměř metrového papouška ara Kryšpínu hledají už pátým dnem jeho majitelé po celém Šumpersku. Zelenokřídlá samička jim ulétla v sobotu spolu se svým partnerem při Papouščím dni, který se konal u vodní nádrže Krásné. Zatímco samečka Kubu majitelé našli a odchytili, Kryšpínu zatím hledají bezvýsledně.

Obrací se proto s prosbou i na veřejnost, hrozí totiž, že by se vyhladovělý papoušek mohl stát kořistí dravců, řekl majitel papouška Jiří Smékal.



Papoušci vycvičení pro volné létání ulétli majitelům poprvé. Papouščího dne s hromadným letem se přitom účastnili i loni. „Problém je v tom, že kousek od místa je letiště a v sobotu zde létalo hodně letadel. Je možné, že se vylekali nízko letícího letadla,“ uvedl Jiří Smékal.

Samečka Kubu majitelé nalezli po dvou dnech intenzivního hledání zhruba deset kilometrů od místa, odkud uletěl. Kryšpínu spatřili chovatelé o den později za šumperským Kauflandem, kde seděla na stromě a louskala šišky. „Po našem příjezdu bohužel vzlétla a odletěla pryč.

Od té doby jsme ji neviděli, a je to přes 24 hodin od poslední zprávy a kontaktu s ní,“ uvedla chovatelka Kateřina Svěcená Smékalová. Podotkla, že samička ary zelenokřídlého byla zvyklá být venku každý den, s ročním Kubou létala na volno zhruba půl roku.

Při Papouščím dni bylo k vidění 92 exotických ptáků

Chovatelé při hledání Kryšpíny projíždí Šumpersko a obchází okolní obce. S žádostí o pomoc se obrací i na obyvatele Šumperka a okolních obcí, aby jim nahlásili případné pozorování ulétlého ary. Za informace vedoucí k jeho odchycení jsou ochotni vyplatit odměnu. „Lidem rozdávám telefonní čísla, objíždím městské a obecní úřady. Dávají to lidem do SMS informačních zpráv nebo to vyhlašují obecním rozhlasem. Už nevím, jak jinak ji nalézt,“ doplnil Smékal.

Ara zelenokřídlý je druhým největším druhem papouška na světě, dorůstá téměř metrové délky a má rozpětí křídel přes metr. Je červeně zbarvený, křídla jsou modrá se zeleným pruhem. Charakteristický je jeho dlouhý ocas, který tvoří zhruba polovinu délky těla. Mohutný zobák je okrové barvy, dolní čelist je zcela černá a horní částečně černá. Papoušek se ozývá silným křikem, který může být slyšet na kilometry daleko.

Při Papouščím dni u Šumperka bylo o víkendu k vidění 92 exotických ptáků, od drobných korel po metrového papouška ara hyacintového. Z toho 54 papoušků létalo u vodní nádrže Krásné volně. Na pátý ročník akce dorazilo 2500 návštěvníků.