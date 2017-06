Maroko chce zachránit makaka magota před vyhynutím

Makak magot nebo též magot bezocasý, který váží od 15 do 20 kilogramů, byl kdysi v severní Africe hojně rozšířený. Po roce 1900 však vymizel z Tuniska a dnes žije jen v hornatých oblastech Maroka v pohoří Rif a ve Středním Atlasu, ale také v Alžírsku v masívech Kabylie. Na 230 makaků magotů žije rovněž na Gibraltaru, kde jsou slavnou turistickou atrakcí.



Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) je tento druh nyní ohrožen vyhynutím. Příčinou je kácení lesů, které omezuje jeho přirozené prostředí, pytláctví (magoti jsou nelegálně vyváženi do Evropy) a nevědomost turistů, kteří krmí tyto opičky na úkor jejich zdraví.

V loňském roce byl tento druh na návrh Maroka a Evropské unie zanesen na seznam CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin). Cílem bylo dosáhnout toho, aby byla opička označena za vysoce chráněnou.



To umožní Maroku a dalším zemím spojit úsilí v boji proti nelegálnímu obchodu s magoty, uvádí marocký Vysoký komisariát pro vodní zdroje a lesy. Maroko vyhlásilo záchranný plán na ochranu tohoto druhu a počítá s aktivní podporou obyvatel, zdůrazňuje Violeta Barriosová z IUCN.

Boj proti pytlákům

„Působíme na dvou frontách: sledujeme a počítáme opičky v pohoří Rif a zároveň vysvětlujeme obyvatelstvu význam ochrany magota a vyzýváme ho, aby se na jeho ochraně podílelo,“ vysvětluje Ahmad Harrad, předseda sdružení Barbary Macaque Awareness & Conservation (BMAC), které se angažuje při ochraně opičky v Maroku.



Podle Harrada se magot nelegálně prodává za 100 až 300 eur (2700 až 8100 Kč) zákazníkům do Evropy, bez ohledu na marocký zákon, který takový obchod zakazuje. „Mnoho cizinců si kupuje magoty jako domácí mazlíčky,“ říká Harrad.

„Jako mládě je magot klidný a roztomilý, ale když dospěje, mohou nastat problémy: kouše, pere se s dětmi, šplhá po záclonách. Jejich majitelé je pak zanechávají jejich osudu,“ uvádí Harrad. Opuštěné opičky nemůže Maroko repatriovat, protože se neví, zda nepocházejí z Alžírska nebo Gibraltaru.

V Maroku se nekonalo žádné sčítání makaků magotů, ale podle odhadů tu dnes žije 3000 až 10 000 kusů, zatímco před 30 lety to bylo 17 000 magotů. V Maroku se k nim člověk stěží přiblíží, neboť žijí v pohoří Rif stále ještě volně, ale v lesích Středního Atlasu jsou domestikovaní a turisté se tu baví tím, že je krmí. To pak u opiček vyvolává zdravotní problémy a obezitu, a to se odráží na jejich reprodukčních schopnostech, upozorňuje Lahkan Ukennu, šéf národního parku Ifrane. Gibraltar čelí podobnému problému a turistům, kteří magoty krmí, ukládá pokutu ve výši v přepočtu 13 500 Kč.

Marocký plán na záchranu makaků magotů zahrnuje také opatření na obnovu přirozeného prostředí, kde opičky žijí. Jde o to zalesnit místa, kde žijí magotové, a zakázat v těchto oblastech chov dobytka. „Maroko musí ještě více pracovat na tom, aby byly dodržovány zákony o ochraně volně žijících druhů zvířat,“ uvádí Violeta Barriosová.