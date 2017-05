Zábava v sauně i v zoo. Měli by být tučňáci zvířecí atrakcí?

Tuto otázku si klade zpravodajský server Deutsche Welle. Skupina tučňáků se s houkáním a pleskotem křídel shromáždila kolem aloe, jako když se partička kolegů sejde na kus řeči kolem automatu na kávu. Další se potápějí do nedalekého rybníčku a cákáním ruší své sousedy - dvě kachny.



Tato scéna je pravděpodobně dost běžná v pobřežních oblastech Peru a Chile, kde tradičně žijí tučňáci Humboldtovi. Ale je to to poslední, co by očekával návštěvník v sauně ve venkovském městečku asi 80 kilometrů od německého hlavního města Berlína.

Lübbenau je se svou sítí vodních kanálů známé jako město pramiček a nakládané zeleniny. V roce 2008 ovšem lázně Spreewelten Bad přidaly na seznam atrakcí tučňáky.

V malém výběhu vybaveném hnízdy, skalkami a rybníčkem chovají 18 tučňáků Humboldtových. Návštěvníci si mohou dokonce s tučňáky zaplavat - oddělení jen velkou tabulí skla.

„Lidé si samozřejmě myslí, že tučňáci jsou skvělí,“ říká jedna z ošetřovatelek zvířat Laura Schäferová. „Když tučňáci plavou ve své nádrži a lidé přijdou ke sklu, pak na ně tučňáci reagují a hrají si s návštěvníky.“ Připouští, že tučňáci jsou přirozeně nervózní tvorové. Ale v místních lázních se množí a těší se dobrému zdraví, což je známkou, že nejsou vystresovaní, dodává Schäferová.

Charismatičtí elegáni, nebo vystresovaná zvířata?

Ovšem ne všichni souhlasí, že by se tučňáci měli využívat jako atrakce v zábavních parcích a podobných podnicích. V roce 2015 se protestujícím aktivistům podařilo zastavit pokus provozovatele vodního parku v západním Německu nainstalovat obdobný výběh s tučňáky.

„Provozovatelé doufají, že chovem těchto citlivých zvířat nalákají víc návštěvníků, ale lidé by takový chov měli bojkotovat,“ řekl Peter Höffken z německé odbočky skupiny PETA, která se rozhodně staví proti chovu tučňáků na podobných místech.

Tučňáci jsou bytostně zábavná zvířata, na která se lidé rádi dívají, což je patrně hlavním důvodem, proč patří mezi největší atrakce zoologických zahrad - a nejen tam.

„Tučňáci jsou neuvěřitelně charismatičtí,“ říká Stephanie Allardová, ředitelka oddělení péče o zvířata detroitské Zoologické společnosti. „Myslím, že dílem za to může jejich vzhled, to vybrané ‚oblečení‘ připomínající smokink.“ To ovšem znamená, že tito roztomilí tvorové mohou skončit ve velmi nepříjemných situacích. Pod palbu kritiky se před časem dostala restaurace v jednom indonéském nákupním středisku, která předváděla tučňáky ve vnitřním výběhu. A skupiny na ochranu zvířat nešetří ani americký hokejový tým Pittsburgh Penguins za to, že letos využil tučňáky v rámci předzápasového zábavního programu.

„Když jsou zvířata nucena vystupovat v tomto druhu prostředí, není obvykle na prvním místě jejich blaho, a sama zvířata nemají na vybranou,“ dodala Allardová.

Ovšem ani v zoologických zahradách se tučňáci nemají vždy dobře. Ve středisku Sealife ve Scarborough ve Velké Británii se zjistilo, že ošetřovatelé dávali tučňákům Humboldtovým antidepresiva, protože byli sklíčení z anglické zimy provázené neustálým deštěm a větrem. V Drážďanské zoo ve východním Německu zase od roku 2011 uhynuly desítky tučňáků Humboldtových na záhadnou infekci.

Podle Höffkena z PETA by tučňáci neměli být chováni v zoologických zahradách mimo jiné proto, že jsou krajně citliví na změny klimatu i svých běžných zvyklostí. Stres může oslabit jejich imunitní systém, a pak jsou náchylnější k nemocem.