‚Mělo být velké jako kočka. Teď váží skoro 300 kg,‘ vypráví muž o svém soužití s prasetem

PRAHA Psi nebo kočky patří mezi mazlíčky, kteří obývají domovy mnoha lidí. Jeden americký pár ale do své domácnosti „přizval“ zvíře, které si většina Čechů představí spíš jako kus masa na talíři. Prase, které dostalo jméno Esther, přišlo do rodiny mladých gayů před několika lety. Tehdy si všichni mysleli, že navždy zůstane malým zakrslým drobečkem. Esther ale všechny překvapila a vyrostla až do dnešních 295 kilogramů.

Steve Jenkins, jeden z majitelů Esther, popsal svůj příběh pro server The Guardian. „Neměl jsem v úmyslu vlastnit prase. Pak jsem ale jednou, v pátek večer před pěti lety, dostal zprávu od dívky, co chodila na stejnou školu jako já,“ vypráví Jenkins. Žena si prý koupila malé prasátko, ale nyní se ho musela zbavit. „Vzpomněla si, že já jsem vždy miloval zvířata, tak mi ho nabídla. Říkala, že nyní je mu šest měsíců a až vyroste, tak nebude o moc větší než velká kočka.“

Domácí zvíře jako součást života. Proč si pořizujeme mazlíčky? Muž začal o nápadu chovat prase vážně uvažovat, nemohl se ale rozhodnout bez svého přítele Dereka. Doma už navíc měli dva psy, dvě kočky, želvy a rybičky. Po chvilce ale Steveovi zavolala kamarádka znovu. „Řekla mi, že o prasátko má zájem i někdo jiný a já zpanikařil. Okamžitě jsem reagoval, že ho chceme, aniž bych se zeptal Dereka.“ Steve začal uvažovat, jak příteli o novém domácím mazlíčkovi řekne. „Derek byl kouzelník, tak jsem si myslel, že ho přesvědčím tím, že mini prase bude ideální společník do jeho vystoupení. Kromě toho, chovala ho přece i Paris Hiltonová nebo George Clooney,“ sumíroval své argumenty mladý Američan. Navzdory tomu se mu nepodařilo přítele nadchnout a Derek byl velmi naštvaný. Pak ale k mladíkům Esther přišla a údajně vypadala velmi smutně. „Bylo to peklo. Měla růžový límeček, opálená ouška a nalakované drápky. Udělali jsme ji pelíšek v bedně a za nějaký čas hrozně ožila. Začala dělat všechno jako naši psi,“ pokračuje ve svém podívání Steve.

„Asi po měsíci jsme ji vzali k veterináři. Když viděl její oříznutý ocásek, sdělil nám, že se narodila na farmě a byla určená ke spotřebě. Já i Derek jsme byli šokováni,“ popisuje Steve. „Veterinář navíc říkal, že Esther možná bude nemocný zakrslík. Na její první narozeniny už ale vážila kolem 115 kilogramů a stále rostla. Začali jsme jí proto přezdívat Zázračné prase.“ Podle Stevea není Esther jako jiní domácí mazlíčci. Je prý velmi inteligentní a rozumí lidským emocím. „Když vedle ní mluvíte, chápe vás. Navíc prasata se nepotí, takže ani nesmrdí,“ nemůže si zvíře vynachválit její majitel. A co takové prase žere? „Sní hodně obilí, ovoce a zeleniny. Taky miluje cupcakeky,“ říká Steve. Ten společně s přítelem založil Esther fanouškovskou stránku na sociální síti Facebook a vytvořil ji vlastní kanál na Youtube. Příběh prasete tak začaly sledovat statisíce lidí.