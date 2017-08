Seznam invazivních druhů se rozšířil. EU mezi ně zařadila i ondatru a bolševník

Evropská komise přidala do seznamu nepůvodních invazivních druhů nově dalších devět rostlin a tři živočichy, mezi nimi ondatru a bolševník, řekla dnes za ministerstvo životního prostředí Dominika Pospíšilová. Tyto druhy se nemají hromadně likvidovat, pouze ve volné přírodě omezovat.

Jak omezení budou vypadat, si každý stát určuje sám. Česká republika však zatím žádnou legislativu nepřijala, dovoz invazních druhů tak zatím kontrolují na pražském letišti veterináři. Členovi zahraniční komise Českomoravské myslivecké jednoty Bohumilu Strakovi se nelíbí, že na to úřad neupozornil dříve. Že ministerstvo nekomunikovalo, mu vyčítá i Český zahrádkářský svaz.



„Druhy se nesmějí kromě jiného záměrně přivážet na území EU, a to včetně převozu přes toto území pod celním dohledem, držet, chovat, přepravovat do, z nebo v rámci EU, dále uvádět na trh nebo uvolňovat do životního prostředí,“ řekla Pospíšilová.

Nařízení Evropské unie už loni uvedlo 23 druhů živočichů a 14 druhů rostlin, které svým neřízeným šířením v přírodě ohrožují evropskou biodiverzitu, hospodářství i zdraví člověka. Na území Česka jde třeba o severoamerické druhy raků přenášejících račí mor, veverku liščí a popelavou nebo mývala severního.

Seznam byl doplněn o rostliny plevuňku Alternanthera philoxeroides, klejichu hedvábnou, vodní mor kanadský, barotu chilskou, lipnici Mocrostegium vimineum, dochan setý, stolístek různolistý, ale také o bolševník velkolepý nebo netýkavku žláznatou. „ČR navrhla a v rámci projednávání obhajovala doplnění bolševníku velkolepého jako jednoho z nejznámějších a velmi problematických druhů invazních rostlin u nás i v celé EU,“ řekla Pospíšilová. Mezi živočichy se nově zařadil i psík mývalovitý nebo husice nilská. Stát podle Pospíšilové vznášel připomínky k návrhu na zařazení například ondatry pižmové, která v ČR nepůsobí významné environmentální problémy.



„Navíc je u nás v rámci myslivosti zařazena mezi lovnou zvěř a již nyní je tedy určitým způsobem regulována. Na seznam ji navrhly a prosadily státy jižní Evropy, v nichž se ondatře daří lépe než u nás a škodí zejména břehovým porostům a stavěním nor v hrázích,“ dodala o ondatře Pospíšilová.

Podle Straky nelze ondatru považovat za invazní druh. „Ondatra je křečkovitý savec původem ze Severní Ameriky, zajímavostí je, že u nás v okolí Dobříše bylo první místo v Evropě, kam byla dovezena a odkud se rozšířila počátkem 20. století. Ondatru u nás v ČR už nelze považovat za invazní druh, protože už dávno neexpanduje, její stavy i roční odlov se snižují a stává se již docela vzácnou zvěří,“ uvedl Straka. Podle něj navíc státy hlasovaly o všech 12 druzích najednou, místo aby jednaly o jednotlivých rostlinách a živočiších.

Ondatra

Zahrádkáři ocenili, že se na seznam dostal bolševník a netýkavka. „Za diskutabilní považují odborníci Českého zahrádkářského svazu zařazení gunnery (baroty, pozn. red.), neboť chybí poznatky o tom, že by se v našich podmínkách projevovala invazivně. Pěstuje se v botanických zahradách a u velmi zkušených pěstitelů,“ sdělila mluvčí svazu Zdeňka Jankovičová.

Veterináři od loňského léta, kdy začali na pražském letišti kontrolovat na základě evropské legislativy dovoz nepůvodních invazivních živočichů, zjistili jediné pochybení. Šlo o snahu přivést 75 raků červených z Indonésie, sdělil už dříve mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Český zákon ohledně dovozu invazních druhů neexistuje a ministerstvo životního prostředí ho do konce volebního období ani neplánuje vládě předkládat, uvedlo v únoru. Proti novele loni vystoupila sdružení myslivců, rybářů a zahrádkářů.