Migréna trápí častěji ženy, kvůli hormonálním změnám při menstruaci

„Je charakterizována intenzivní, pulzující bolestí s nepříjemnými doprovodnými příznaky. Těmi jsou přecitlivělost na světlo, hluk, vůně či pachy a nevolnost nebo zvracení,“ vysvětluje primářka Neurologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze Jolana Marková.



Záchvat migrény může být podle jejích slov vyvolán vnějšími vlivy, jako je změna počasí nebo konzumace určité potraviny či nápoje.

Migréna ale může vzniknout i kvůli vnitřním vlivům. Mohou jimi být například menstruace u žen, stres nebo nedostatek spánku a mnohé jiné.

„O dědičnosti této choroby ještě zdaleka nevíme všechno, ale velmi pravděpodobně se dědí dispozice k rozvoji tohoto onemocnění,“ domnívá se Jolana Marková.

Čtyři fáze

Startující migrénu může nemocný poznat podle takzvaných prodromů. To jsou příznaky, které trvají třeba jen několik hodin, ale i několik dnů. Postižený může cítit únavu, napětí ve svalech, nebo naopak veselou náladu.

U někoho ale může být tato fáze migrény přeskočena a hned se dostaví bolest hlavy. Druhou fází je u klasické migrény fáze aury. Objevuje se asi u třetiny pacientů s migrénou. „Je to stav, kdy se ještě před vznikem bolesti hlavy objeví například typická porucha zraku s jiskřivými obrazci v zorném poli, které mění místo. Nebo se pacientovi rozpadne zorné pole a postižený nemůže číst nebo řídit auto.

Ale objevují se i jiné projevy aury. Například brnění končetiny, porucha řeči nebo zhoršení hybnosti končetiny. Toto vše ale do hodiny odezní, většinou s nástupem bolesti aura vymizí,“ popisuje Jolana Marková.

Auru způsobuje s největší pravděpodobností postupně se šířící deprese elektrické aktivity v mozkové kůře, která postupuje od zadních oblastí mozku dopředu a je zřejmě příčinou dějů, které při migrenózním záchvatu v mozku probíhají.

Poté následuje bolest hlavy, která může přijít i bez předchozího varování. Bývá intenzivní, pouze výjimečně dochází jenom k mírné bolesti. Třetí fáze migrény – fáze bolesti – zasahuje často polovinu hlavy, bolest se táhne od spánku kolem ucha až k záhlaví.

Poslední fází je relaxace. Člověku se uleví, bolest ustává. Přichází vyčerpání a únava. Někteří pacienti však zažívají až euforické pocity.

Někoho se migréna ani nedotkne, jiní si jí užijí hojně. A týká se to bohužel i dětí. Častější je podle primářky Markové u chlapců, ale v období puberty se tento poměr obrací. V dětství je diagnóza migrény problematická do doby, než dítě dokáže problém popsat. To znamená, že nejčastěji je diagnóza migrény stanovena až ve školním věku dítěte, často v situaci, kdy těmito obtížemi trpí některý z rodičů a projevy migrény zná.

V dospělosti jsou častěji postiženy ženy než muži, odhadem v poměru 3:1. Je to způsobeno hormonální situací, kdy se během menstruačního cyklu fyziologicky mění hladiny ženských hormonů. Proto také bývá u některých žen migréna vázána na tento cyklus.

„Pokud migrenózní záchvat trvá dva nebo tři dny, pacient trpí trvalou bolestí a zvrací i při užití léků, je v této situaci návštěva lékaře nutná. V případě jeho nedostupnosti pak volí cestu na pohotovost nebo do nemocnice, kde mu zajistí podání léků v injekci nebo infuzi,“ vysvětluje doktorka Marková.