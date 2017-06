Miliony červů. V Bretani je chovají kvůli vzácné vlastnosti jejich hemoglobinu

Hemoglobin této žížaly, nazývané pískovník rybářský, má i tu výhodu, že je slučitelný se všemi krevními skupinami, uvádí biolog. Tento objev je výsledkem několikaletého výzkumu doktora Francka Zala a jeho týmu z Národního centra pro vědecký výzkum. Podařilo se jim dokázat, že obratlovec může žít s krví bezobratlého. Tento mořský hemoglobin umožňuje déle konzervovat orgány určené k transplantaci.



Franck Zal získal patent na svou technologii a v roce 2007 založil v bretaňském městě Morlaix firmu Hemarina, která hledala zásobování mořskými červy přednostně v Bretani. Aquastream, který se 16 let specializuje na reprodukci vajíček okouna mořského a pražmy zlaté, chtěl svou produkci rozšířit. V roce 2015 se tak spojil s firmou Hemarina a založil první chov mořských červů.

„Ve Francii ani nikde ve světě neexistuje žádná struktura schopná produkovat ve velkém červy určené k zásobování hemoglobinem,“ uvádí ředitelka Aquastreamu Nathalie Le Rouillyová, kterou cituje agentura AFP. Společnost vyčlenila 4500 metrů čtverečních na chov tohoto malého živočicha, který měří deset až 25 centimetrů.

„Začínali jsme prakticky od nuly. Chov tohoto červa byl velkou neznámou, museli jsme zjišťovat, jakou potravu mu dávat a jakou teplotu vody potřebuje,“ vysvětluje Gwen Héraultová, která zodpovídá za kvalitu projektu.

Prvním úkolem pro tým Aquastreamu bylo zjistit, jak mohou dospělí červi přežívat v zajetí. Pak bylo třeba zvládnout reprodukci a identifikovat pohlaví. Na pohled není možné rozlišovat mezi těmito žížalami, které se podle odhadů dožívají pěti let.

Po devíti měsících pokusů přežilo 50 procent dospělých červů a značná část z nich začala produkovat vajíčka, upřesňuje Héraultová. Vajíčka se kladou do nádržek ponořených do mořské vody a písku. Po 30 dnech měří larva jeden milimetr. Podle toho, jak roste, přechází její barva z oranžově růžové do tmavě červené.

Za mladé mořské červy jsou larvy považovány tehdy, když dosáhnou alespoň pěti milimetrů. Pak jsou převezeni do firmy Hemarina v Noirmoutier, kde se používají k testům pro lékařské účely.

Loni Aquastream dodal více než 1,3 milionu mladých mořských červů a jeho obrat dosáhl tří milionů eur (79 milionů korun).

Podle biologa Grégoryho Raymonda umožňuje mimobuněčný hemoglobin extrahovaný z červů uvažovat o různém využití, jako je zachování transplantátu, regenerace kostí nebo univerzální krev.

Loni v červenci byla v univerzitním nemocničním centru v Brestu na severozápadě Francie realizována studie na deseti ledvinových transplantátech. Testy pokračují u 60 pacientů v několika francouzských městech.