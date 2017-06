Mnoho nadějných léčiv se z výzkumu nedostane k lidem

V rozhovoru s ČTK a Radiožurnálem to řekl čtyřiatřicetiletý biochemik Peter Dráber, který dnes převzal prestižní Prémii Otto Wichterleho pro úspěšné mladé vědce. Je přesto optimistický a myslí si, že v posledních desítkách let výzkum léčiv hodně pokročil.



Dráber se ve svém výzkumu soustředí na záněty v těle a snaží se nalézt odpověď na to, jak přesně funguje imunitní systém. Zkoumá, jak buňky dokáží rozpoznat a reagovat na to, co se v organismu děje. Podobně jako většina laboratoří na světě přitom používá výzkum na myších.

„To, co se děje v těle při zánětech, se dá simulovat v myších modelech. Díváme se na to, jak se jednotlivé molekuly podílí na zánětu a snažíme se najít potenciální cíle nových léčiv, které by potlačovaly zánětlivá onemocnění u lidí,“ vysvětlil Drábek. Výzkum podle něj pokračuje dobře, věnuje se mu řada laboratoří po celém světě. „Myslím, že se rodí pokroky,“ podotkl. Vědci využívají toho, že mezi člověkem a myší jsou malé genetické rozdíly. „Ta představa je taková, že nejdříve je třeba pochopit, jak systémy fungují na myších modelech a potom je přesunout do lidí kvůli podobnosti,“ řekl. Není podle něj ale možné odhadnout, kdy bude léčivo dostupné pro lidi. „Spousta léčiv, i když vypadá nadějně, se bohužel nedostane do další fáze,“ podotkl.



Dráber je ale optimistický. „Toho výzkumu po světě běží hodně, takže když se člověk podívá na vývoj léčiv v posledních 20 až 30 letech, tak to běží docela dobře dopředu,“ řekl.

Úspěšný vědec se letos vrátil do Česka z Anglie, kde absolvoval postdoktorální pobyt. Zabýval se tam studiem procesů zánětlivých onemocnění, která souvisí s celou řadou autoimunitních poruch. V Česku nyní na svůj výzkum v dalších třech letech získal juniorský grant Grantové agentury ČR v hodnotě šesti milionů.

Kromě svých vědeckých prací přispívá Dráber také k výuce studentů a předává své poznatky mladým vědcům v Praze a v Londýně. Je spoluautorem 17 vědeckých pulikací v přestižních oborových časopisech a nositelem Ceny Jaroslava Šterzla za nejlepší publikaci české imunologické společnosti za rok 2011.