Had jako mazlíček? Tato móda už v Česku trochu opadla, uvedli odborníci

Plzeň Móda chovat hady v bytech už podle odborníků ze zoo v Česku trochu opadla. Novým trendem je ale „hraní si“ s barevnými mutacemi nejedovatých druhů. Jako se šlechtí růže a jiřiny, tak začaly barevné mutace například škrtičů, tedy barevné zajímavosti u krajt i korálovek a dalších, a na to už vznikají fabriky, řekli mluvčí zoo Martin Vobruba a chovatel zoo Jan Dohnal.

Podle herpetologů je zároveň ve světě stále větší zájem o špičkové expozice jedovatých hadů, podobné jako je dva roky fungující Království jedu v zoo v Plzni, které táhne stále více návštěvníků a pomáhá vzdělávat děti a mládež. Hodně dobrá expozice je podle Jana Dohnala také v Kentucky, dále v Londýně, švédském Götenburgu a také dánská zoo Randers Regnskov má pár terárií se zajímavými hady. A teď se začal hodně zabývat jedovatými hady chorvatský Záhřeb, uvedl.



„Módou je nyní křížit jeden druh. A jakmile se získá nějaká jiná barevná aberace (odchylka), tak se je snaží dávat dohromady a z toho vypadávají nové a nové aberace,“ uvedl Dohnal. Ty se pak prodávají a licituje se o cenách. Smyslem je zisk. „Je to divné. Tímto nešťastným bláznovstvím samozřejmě zanikají původní druhy, likvidujeme je. Nepodporujeme to,“ řekl ošetřovatel zoo Miroslav Dohnal. Chov hadů je podle něj náročný na znalosti, elektřinu a potravu, což stojí peníze. „U jedovatých hadů opadla dřívější móda ještě více, protože se jim mohou věnovat jen nadšenci. Je to studium, pozorování, chození a ježdění do přírody a šetření peněz na letenky, aby se mohlo vyjet za konkrétním druhem a tam ho studovat,“ uvedl.

Podle Jana Dohnala má jen několik institucí na světě chov jedovatých hadů tak rozvinutý jako Plzeň. Ředitel zoo věděl, že přiláká lidi. „Chodí sem, zajímá je to a baví,“ řekl. Dohnal je rád za expozici také kvůli tomu, že slouží ke vzdělávání dětí. „Jejich přístup může být pozitivní pro budoucnost hadů, která je důležitá,“ uvedl.

V plzeňském Království jedu je všech 12 terárií s jedovatými hady čtyř světadílů plných a zoo pouze střídá druhy. Expozice, mimořádně náročná na bezpečnost návštěvníků i chovatelů, stála tři miliony korun. V ČR žádná podobná není. Mezi více než 30 druhy nechybí čtyři nejjedovatější - kobra královská, mamba černá, taipan černohlavý a křovinář němý. Počátkem srpna se tam narodilo devět zmijí tureckých, čtyři kobry červené a sedm smrtonošů zmijích, vše první odchovy.