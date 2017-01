Mongolsko chce získat zpět uloupené dinosaury

Velká pouštní oblast pak začala přitahovat jak paleontology, tak i překupníky. S tím však hodlá mongolská vláda skoncovat. Zahájila kampaň s cílem získat zpět vzácné poklady, které jsou dnes roztroušeny v zahraničních muzeích a u soukromých sběratelů, včetně hollywoodského herce Nicolase Cage, uvedla agentura AFP.



Ve své jurtě u slavných planoucích útesů Bajanzag přemítá Gelegraš nad hodnotou „své“ lebky: „Kdybych věděl, že má takovou cenu, sám bych ji prodal,“ žertuje.

Výzvu k repatriaci ostatků dinosaurů mongolská vláda vydala, když manžel bývalé ministryně kultury, sportu a turistiky Ojúngerel Cedevdamby zjistil, že jedna newyorská aukční síň hodlá vydražit vzácného tarbosaura, menšího bratrance tyranosaura. Podle paleontologů všechny známé exempláře tohoto obratlovce pocházejí z údolí Nemegt v Mongolsku. Vyvážet zkameněliny z Mongolska je nelegální.



Do mongolské pouště se ve stopách Roye Chapmana Andrewse vypravily stovky expedic, některé se souhlasem úřadů. Jiné byly nelegální a jejich cílem bylo převézt vzácné poklady do zahraničí.

Jednatřicetiletá Surendžav Munchsajchan, která spravuje park, kde Chapman nalezl dinosauří vejce, tvrdí, že předcházet krádežím je téměř nemožné. Jako jediná strážkyně zhruba 10.000 hektarů pouště hlídkuje na staré motorce a sní o bezpilotních letounech. Za pomoci policie a Gelegraše pronásleduje zloděje zkamenělin a vzácných rostlin a snaží se zabránit nelegální těžbě. O krádeži zkameněliny se dozví teprve tehdy, až celníci na hranicích zadrží pašeráka, nebo když si některý pastevec stěžuje, že přišel o svůj chléb vezdejší. „Nikdy se nám nepodařilo chytit jediného zloděje,“ stěžuje si.

Tarbosaurus z New Yorku samozřejmě nebyl první zkamenělinou, která Mongolsko opustila nelegálně. Jeho dražba však rozpoutala rozhořčenou reakci a mongolský prezident Cachjagín Elbegdordž si osobně stěžoval ve Washingtonu.

Boj proti nelegálnímu obchodu

V roce 2012 zahájil americký prokurátor soudní proces s cílem prodej zakázat. To umožnilo úřadům zkamenělinu zajistit. Pro Mongolsko se to nakonec obrátilo ve vítězství a dinosaurus se posléze vrátil do vlasti. Rozsudek byl klíčovou etapou v boji proti nelegálnímu obchodu. „Právě do Spojených států přicházely všechny zkameněliny. Chtěli jsme tento obchod zarazit,“ říká Ojúngerel. Mongolsko pak získalo zpět asi 30 zkamenělin.



Někteří sběratelé, jako například Nicolas Cage, dobrovolně své poklady vrátili. Herec koupil kostru tarbosaura v dražbě a zaplatil za ni v přepočtu asi sedm milionů Kč, aniž by věděl, že byla ukradena v Mongolsku.

V roce 2016 bylo v mongolské metropoli Ulánbátaru otevřeno muzeum zasvěcené zkamenělinám, které se podařilo získat zpět. Jde o bývalé Leninovo muzeum, kde v hlavním sále trůnila monumentální busta sovětského vůdce. Místo ní tam je teď tarbosaurus z Manhattanu. Někteří lidé žertují, že Mongolsko nahradilo jednoho dinosaura druhým.