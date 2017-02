Studie: Multivitaminy jsou plýtvání peněz a jen tvoří drahou moč

Podle docenta Kena Harveyho z katedry epidemiologie a preventivní medicíny z Univerzity Monash v Melbourne existuje velmi málo důkazů, které by naznačovaly, že multivitaminy skutečně fungují. Kupovat multivitaminy tedy prospívá hlavně společnostem, které je vyrábějí, protože jim zvyšují zisky, pro průměrné Australany ale jejich konzumace nepředstavuje žádný přínos.



„Potřebujete hlavně dobrou stravu. Peníze za multivitaminy jen vymočíte do záchodové mísy,“ řekl Harvey.

Mnohé produkty legitimizují lékárny

Zastánci multivitaminů a dalších doplňků tvrdí, že jejich užívání je potřeba na vyvážení špatné stravy Australanů, poznamenala australská tisková agentura AAP. Průzkumy ukázaly, že 52 procent obyvatel Austrálie nejí doporučované množství ovoce denně a téměř 92 procent jich zanedbává doporučený příjem zeleniny.

Svaz AMA se však obává, že mnohé produkty - jako jsou například Bachovy bylinky či kapky - dostávají legitimní status čistě proto, že se prodávají v lékárnách. Navzdory tomu, že chybějí důkazy o jejich účinnosti.

Je známo, že kyselina listová hraje důležitou roli v těhotenství, a železo se předepisuje lidem trpícím anémií, ale multivitaminy pokládá většina lékařů za vyhazování peněz. „Spousta Australanů z toho má jen velmi drahou moč,“ dodal Gannon.

Úřad pro terapeutické zboží (TGA) prosazuje reformu, která by vytvořila novou třídu doplňkových léčiv podepřenou testy. Pokud by byl produkt zařazen do této skupiny, bylo by to pro kupujícího znamením, že byl testován na bezpečnost a účinnost.