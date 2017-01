Muzeum v Liberci nechalo barokní lustr změnit na funkční exponát

„Lustr by se měl stát v muzeu jedním z páteřních exponátů nové expozice barokního umění, která vznikne v rámci velké rekonstrukce muzea,“ řekl ředitel muzea Jiří Křížek. Modernizace za téměř 100 milionů korun začne příští rok na jaře a potrvá zhruba rok a půl.



Lustr získalo muzeum v roce 1904 pro výstavu o historii skla, kterou tehdy připravil Edmund Pazaurek. Lustr pro výstavu zapůjčil František hrabě Clam-Gallas a poté ho nechal muzeu darem. Podle Křížka byl na půdě od skončení výstavy až do loňska, kdy se ho ujala sklářská škola. Na renovaci přispěla Nadace Preciosa.

Podle ředitele školy Pavla Kopřivy je to barokní lustr prácheňského typu z druhé poloviny 18. století vytvořený ve firmě Elias Palme v Kamenickém Šenově. „Byla to taková krásná smyčka, kdy se po nějakých 250 letech lustr dostal opět na šenovský pracovní stůl,“ uvedl Kopřiva. Práce na něm byla podle něj dobrá zkušenost jak pro studenty, tak pro pedagogy. Museli vymyslet novou technologii a díky dílenskému učiteli Tomáši Sieberovi se to povedlo.

„Byla to velká výzva. Tento lustr byl původně rozsvícen klasickými knotovými svíčkami. Museli jsme vyvinout něco, co bude svítit podobně jako svíčka, ale nebude to na oheň. Tak jsme se dostali k technologii led čipu, který ale musel být tak ukryt, aby nebyly vidět vodiče,“ uvedl Kopřiva.

Vnitřkem ramen lustrů dráty vést nemohli, neboť nejsou dutá. Navenek ale nic rušivého vidět není. „Svítí o něco více, než by svítil na původní svíčky,“ uvedl Sieber. Podle něj je lustr z 90 procent původní. Nové jsou některé háky, krycí mísy a tulejky, což provedl sklářský mistr Petr Novotný.

Lustr nyní osvětluje prostor v prvním patře, kde je expozice užitného skla. Zůstane tam do doby, než začne rozsáhlá modernizace muzea. Součástí prací je obměna expozic na ploše 2500 metrů čtverečních. Ze současných zůstane jen expozice historických automatofonů. V rámci rekonstrukce se vymění elektroinstalace, nová bude klimatizace, osvětlení i zabezpečení.

Zlepší se i zázemí pro návštěvníky - nová bude recepce, pokladna, toalety, šatny, výtahy. Na modernizaci získal zřizovatel muzea, Liberecký kraj, evropskou dotaci. Pokryje 85 procent nákladů.