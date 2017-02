Muži častěji kouří a více trpí nadváhou, dříve umírají

V populaci podle zdravotnických statistik denně kouří více než čtvrtina mužů a asi patnáct procent žen. Největší rozdíl v zastoupení denních kuřáků mezi muži a ženami je mezi nejmladšími a nejstaršími lidmi. Mezi 25 a 34 lety kouří asi 35 procent mužů a méně než pětina žen. Mezi lidmi od 65 do 74 let je přes deset procent kuřáků a méně než pět procent kuřaček.



Kouření poškozuje zdraví. „Hlavně kouření od 45 let věku je pro muže i pro ženy velmi rizikové,“ uvedla Michaela Kleňhová ze sekce demografie a statistik ČSÚ. U mužů jsou tak častější kardiovaskulární onemocnění a také zhoubné nádory včetně rakoviny plic.



Negativní vliv na zdravotní stav má také nadváha, kterou trpí téměř polovina žen a dvě třetiny mužů. Ve stadiu obezity už mezi pohlavími nejsou výrazné rozdíly, u obou je kolem dvacet procent obézních.

Nejen kvůli těmto rizikovým faktorům se muži dožívají nižšího věku než ženy. V roce 2014 měli muži naději dožít se skoro 76 let, ženy asi 82 let. Skutečnost, že ženy většinou přežívají muže, způsobuje, že mezi ženami staršími 75 let převažují vdovy. U mužů převaha vdovců nastává až po devadesátce.



Seniorky, které žijí samy, jsou podle Kleňhové nejvíce ohroženy chudobou. Také kvůli tomu, že vlivem nižších výdělků v zaměstnání a častějšímu pobytu mimo trh práce mívají nižší důchody než muži. „Je to vidět zejména u obyvatel starších 65 let, kde ženy tvoří tři čtvrtiny jednočlenných domácností,“ uvedla. Druhou nejohroženější skupinou jsou ženy samoživitelky.